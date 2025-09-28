Cerrar X
image00005_ffdeb68af6
Nuevo León

Anuncia Samuel construcción del Parque Estatal Presa León

El proyecto contempla la edificación de diversas infraestructuras en la Cortina de la Presa, que actualmente presenta un avance del 35%

  • 28
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció la creación del Parque Estatal Presa León, un ambicioso proyecto que no solo busca satisfacer las necesidades hídricas de la población, sino también transformar la zona en un nuevo polo de entretenimiento y convivencia familiar, con miras a fortalecer el turismo ante el próximo Mundial de Fútbol en la entidad.

El anuncio, realizado en el marco de una gira de trabajo por el sur del estado, que incluyó la inauguración de la primera etapa de la carretera Interserrana, marca el inicio de una serie de obras que buscan dotar a los neoleoneses y visitantes de un espacio de esparcimiento de primer nivel.

image00010.jpeg

El proyecto contempla la edificación de diversas infraestructuras en la Cortina de la Presa, que actualmente presenta un avance del 35%. Acompañado de José Francisco Gutiérrez, director general del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, el mandatario detalló que el parque contará con un mirador, botadero, estacionamientos y áreas de esparcimiento.

"Toda esta área, imagínense la Presa de La Boca, así como tiene vida, vamos a tener aquí malecón, malecón flotante para pesca, vamos a tener el botadero, vamos a tener restaurantes, vamos a tener hoteles, juegos, árboles, parque, palapa, asador", indicó García Sepúlveda.

image00002.jpeg

A pesar de que el proyecto original estaba programado para completarse en 2027, el Mandatario estatal aceleró los tiempos. "Tenemos el mundial en seis meses y tiene que estar avanzado, ya disfrutándose en seis meses", sentenció.

Para garantizar el fácil acceso a este nuevo destino, se construirán 30 kilómetros de carretera que conectarán la Presa León con el Entronque a Palomas, facilitando el enlace con la Carretera Interserrana y la Carretera Nacional. Adicionalmente, se rehabilitarán 16 kilómetros para establecer una conexión directa con la Presa Cerro Prieto.

image00003.jpeg

La gira también sirvió como marco para la inauguración de la primera etapa de la Carretera Interserrana, con la apertura del Puente Vehicular San Roberto en Galeana, una obra clave para agilizar el tráfico vehicular, especialmente el transporte de carga.

image00006.jpeg


