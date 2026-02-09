Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
congreso_tamaulipas_44211ac07f
Tamaulipas

Congreso del Estado hará sesión itinerante en Matamoros

Estas acciones representan un hecho significativo para la ciudad, al retomar una práctica que no se realizaba desde hace décadas

  • 09
  • Febrero
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que por primera vez en décadas el municipio será sede de una sesión itinerante del Congreso del Estado de Tamaulipas, evento que reunirá a los 33 diputados locales.

Legisladores realizarán trabajos durante dos días en Matamoros

El alcalde destacó que durante los días martes y miércoles estarán en la ciudad legisladores que representan a distintas regiones del estado, incluyendo Matamoros, el sur de Tamaulipas y municipios como Nuevo Laredo, quienes participarán en los trabajos legislativos programados.

Presentarán iniciativas y actividades institucionales

Granados Fávila señaló que durante la visita se presentarán diversas iniciativas y se llevarán a cabo actividades de convivencia institucional entre autoridades municipales y diputados, en el marco de las sesiones itinerantes relacionadas con los trabajos de reforma.

Destacan impacto para Matamoros y Tamaulipas

El presidente municipal subrayó que estas acciones representan un hecho significativo para la ciudad, al retomar una práctica que no se realizaba desde hace décadas, y afirmó que los trabajos legislativos tendrán beneficios para Tamaulipas, especialmente para el municipio de Matamoros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escuela_tamaulipas_839cbecaa9
Cuotas escolares 'bajo la lupa' en Tamaulipas
danos_estructura_urbana_coahuila_cd96d99c6d
Avanza Saltillo en infraestructura; accidentes afectan imagen
san_valentin_compras_regalos_derrama_496eaeacf4
Vendedores de Matamoros prevén repunte de ventas en San Valentín
publicidad

Últimas Noticias

escuela_tamaulipas_839cbecaa9
Cuotas escolares 'bajo la lupa' en Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_02_10_at_1_26_25_AM_a19e3f1362
Impulsa Adrián al talento local con centro de emprendimiento
finanzas_empleo_56a89e4a75
Arranca NL 2026 como líder de empleo a nivel nacional
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
publicidad
×