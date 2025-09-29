Cerrar X
ed101109_b07c_4c75_80ed_cbc826a842f0_69917bfaef
Nuevo León

Aprueban por unanimidad a Mauricio Farah como alcalde sustituto

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad a Mauricio Farah como alcalde sustituto de San Pedro, tras el fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández

  • 29
  • Septiembre
    2025

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad a Mauricio Farah como alcalde sustituto de San Pedro, tras el fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández.

La solicitud fue hecha por parte del municipio de San Pedro, en donde indicar9n que nombraban como encargado de despacho a Farah y recomendaban al Congreso escogerlo a él mismo como el alcalde sustituto por lo que resta del periodo de la actual administración que sería hasta el 2027.

Este dictamen pasó con carácter de urgencia a la Comisión de Gobernación, presidida por el morenista Tomás Montoya, en donde fue aprobada por unanimidad, para posteriormente pasar al pleno.

“El proceso se cumple el día de hoy cuando el ayuntamiento hace la solicitud correspondiente, se notifica al Congreso, a la Comisión y procesamos el dictamen que es lo que acabamos de hacer.

“Ahorita pasará al pleno y se somete a consideración de los 42 integrantes de esta legislatura, que seguramente será aprobado”, indicó Montoya en entrevista.

Ya en la sesión después de la lectura del dictamen, diputados de todas las bancadas expresaron su opinión a favor del nombramiento.

“La designación de un alcalde sustituto, no deben entenderse como una simple formalidad, sino como una responsabilidad de estado que debe de asegurar que los proyectos y programas iniciados, no sean interrumpidos ni debilitados ese deber de este congreso velar se continuidad a las estrategias implementadas, respetando la voluntad ciudadana expresada en los compromisos asumidos por esta administración municipal.

“Confiamos en que el alcalde sustituto Mauricio habrá de asumir esta encomienda y hará visión de servicio con apego a la legalidad y con un compromiso firme hacia los ciudadanos de San Pedro”, dijo Claudia Caballero diputada del PAN.

Al final el nombramiento de Mauricio Farah fue aprobado por unanimidad de los presentes con 37 votos a favor de manera presencial y 4 de manera virtual, sumando 42 votos en total.

Según fuentes de San Pedro, sería hasta mañana que se le tome protesta a Mauricio Farah como alcalde sustituto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_29_at_11_02_12_PM_6f9e3dc4cc
Realizan misa en honor a Mauricio Fernández en San Pedro
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T160522_664_129f8638fb
Supera Guadalupe Nos Mueve los 300,000 viajes gratuitos en 2025
721bac7f_a76c_432f_a2ac_e796c600cef4_48b4e8df48
Destaca Mijes alianzas para impulsar bienestar y la 4T
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_casas_69d9f9182b
Construir sale caro: insumos se disparan por encima del 15%
museo_1_58cb5edca4
Inauguran el museo Casa Kahlo en la Ciudad de México
finanzas_t_mec_df3082f8ec
Prevén resultados positivos para México tras revisión del T-MEC
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×