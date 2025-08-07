Cerrar X
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico

El Gobierno del Estado le apostó a los horarios escalonados en las empresas y también a incentivar el transporte escolar obligatorio en las escuelas

Para reducir el tráfico en la ciudad, además de las obras en curso, el Gobierno del Estado le apostó a los horarios escalonados en las empresas y también a incentivar el transporte escolar obligatorio en las escuelas.

Con la presencia de las Cámaras Empresariales, el gobernador Samuel García indicó que ya están en negociaciones con la Industria Privada para que se implementen las entradas de sus trabajadores de manera escalonada, ya que como la mayoría tiene su entrada entre las 7:00 y 9:00 de la mañana, provoca un alto flujo de vehículos en las calles.

“Buscamos que el 1 de septiembre junto con el regreso a clases se note un brinco en el tema de horario escalonado porque esta opción por si sola puede reducir un 10% el tráfico, si logramos mover estos picos de las 8 de la mañana y las 7 d ela tarde ganamos todos.

“Estamos platicando con las camaras y empresas para saber si es mejor (aplicarlo) por giro, por grupo o por región y ya hemos estado trabajando en ver cómo se va a aplicar, se hará de manera gradual, por las buenas, sin castigo”, indicó el gobernador.

En el tema del transporte escolar indicó que se debe de legislar lo antes posible para que después de diciembre se pueda implementar.

“Y este proyecto tambien le he pedido al Secretario de Educación, Juan Paura, que quiero que se vea un brinco el 1 de septiembre, ya algunas escuelas lo hacen, sobre todo San Pedro, Monterrey y San Nicolás, queremos que se brinque a mas municipios el 1 de septiembre h luego tener todo el semestre juntas con vecinos, con alcaldes, planes de implementación y van a ver la mejora que te hace sobre todo con el trafico de 7 a 8 y en Nuevo León se puede porque tenemos jornada ampliada.

“Tenemos mucha fe, solo falta que el congreso lo legisle y si ponemos incentivos, pues mas escuelas se van a sumar rapido y eso se puede hacer porque ya viene el paquete fiscal 2026 y la tesorería le puede brindar estímulos a las escuelas que adopten ganar - ganar el transporte escolar”, dijo el gobernador.


