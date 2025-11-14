Cerrar X
Nuevo León

Arranca Navidad en la UANL con el tradicional encendido del pino

Con este encendido, la UANL marca el comienzo de una serie de actividades que buscan fortalecer la convivencia y el espíritu navideño entre su comunidad

La Universidad Autónoma de Nuevo León dio inicio oficialmente a la temporada decembrina con el tradicional encendido del pino navideño, ceremonia encabezada por el rector Santos Guzmán López en la explanada de la Rectoría, ubicada en Ciudad Universitaria, en el municipio de San Nicolás.

El espacio lució completamente lleno, con estudiantes de distintas facultades y preparatorias que se dieron cita para participar en esta celebración que ya es una tradición dentro de la Máxima Casa de Estudios. 

Como parte del evento, los asistentes disfrutaron de la participación del ensamble de la Facultad de Música, así como de interpretaciones sinfónicas que amenizaron la noche. Además, se repartieron regalos sorpresa que añadieron entusiasmo y alegría entre los jóvenes.

Durante la ceremonia, el rector señaló… “Nos llena de orgullo universitario, agradezco la presencia de las preparatorias y de los estudiantes que están muy animados” dijo el rector acompañado de su familia en el escenario. 

“Con una gran alegría compartimos este pino navideño, simboliza la esperanza y unión que distingue a la universidad autónoma de Nuevo León”, finalizó. 

Con este encendido, la UANL marca el comienzo de una serie de actividades que buscan fortalecer la convivencia y el espíritu navideño entre su comunidad.

 


