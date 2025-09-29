Arranca Semana Nacional de Vacunación Antirrábica en NL

La Secretaría de Salud dio inicio este lunes a la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 3 de octubre en todo el estado.

Mirthala Cavazos Parra, subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, destacó la importancia de estas acciones para garantizar el bienestar de la población y propiciar entornos libres de rabia.

“Hoy es el arranque estatal de intensificación de vacunación antirrábica para caninos y felinos. Estamos en los 51 municipios del estado mediante puestos en Centros de Salud y en lugares estratégicos. La meta es aplicar 80 mil dosis durante esta semana”, explicó.

La inauguración tuvo lugar en la Clínica Veterinaria Municipal de García, donde se aplicó la primera dosis y se instalaron brigadas de vacunación masiva, incluyendo la Unidad Móvil estatal y el quirófano de la clínica para agilizar la atención.

Durante esta jornada, perros y gatos a partir del mes de edad podrán recibir la vacuna en módulos fijos de Unidades de Salud, Centros de Atención Canino y Felino, Centros de Bienestar Animal, así como mediante recorridos casa por casa.

Cavazos Parra recordó que aunque el último caso de rabia humana transmitida por perro en México se registró en 1986, la vigilancia sigue siendo permanente.

También exhortó a la población a acudir a los servicios de salud en caso de sufrir mordeduras o agresiones de animales, y mantener bajo observación a las mascotas involucradas.

