Arrancó con éxito el Festival de Teatro Nuevo León 2025

Con un lleno total en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, anoche se inauguró la edición número 24 del Festival de Teatro Nuevo León, uno de los encuentros culturales más importantes del país.

La ceremonia estuvo encabezada por Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura estatal, quien destacó que el teatro es un arte que permite a la humanidad reflejarse e imaginar nuevas posibilidades.

“Cada función, cada historia que se cuenta en nuestros escenarios, es un recordatorio de que el arte transforma, inspira y une. Este festival celebra la diversidad de miradas, de ideas y de públicos”, expresó Segura ante más de mil 150 asistentes.

El evento inaugural presentó la obra “La Mecánica de los Sueños”, de los dramaturgos Saúl Enríquez y Mariana Hastasánchez, procedente de la Ciudad de México. La puesta en escena, interactiva y llena de música, cautivó a chicos y grandes al sumergirlos en la magia del teatro y en la historia de una compañía decadente que descubre, junto con el público, el verdadero tesoro de soñar en colectivo.

Por su parte, Ricardo Marcos González, Secretario Técnico de CONARTE, subrayó que esta edición reafirma el compromiso con la excelencia escénica y la diversidad de voces:

“Cada obra y cada propuesta curada para este festival han sido seleccionadas con rigor, buscando desafiar, emocionar e invitar a la reflexión”, afirmó.

El Festival de Teatro Nuevo León, impulsado por CONARTE y apoyado por el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) de la Secretaría de Cultura federal, celebra 24 años consolidándose como referente nacional.

La programación completa puede consultarse en www.conarte.org.mx y en redes sociales @conartenl.

