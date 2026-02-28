Dirigente del PAN destapa a posibles candidatos para Sta Catarina

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León, Policarpo Flores señaló que en Nuevo León existen perfiles suficientes para contender por la gubernatura y también para encabezar proyectos municipales como el de Santa Catarina.

Indicó que el trabajo en coalición ha permitido fortalecer al partido en municipios como Monterrey y Santa Catarina, donde aseguró hay figuras con experiencia y presencia.

Entre los nombres que mencionó para Santa Catarina se encuentran el diputado Miguel Lechuga, Víctor Pérez, Claudia Caballero y Héctor Castillo, además de otros perfiles que se han sumado al proyecto respaldado por su presidente Daniel Partida.

Flores afirmó que el municipio cuenta con hombres y mujeres preparados para enfrentar los próximos retos políticos y sacar adelante a la ciudad.

