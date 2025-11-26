Cerrar X
Nuevo León

Atiende Escobedo daños por lluvias en Manuel L. Barragán

El Secretario de Obras Públicas, Martiniano Rueda, confirmó que la fuerte precipitación de la madrugada causó un daño considerable en la superficie

  • 26
  • Noviembre
    2025

Una ruptura mayor en el pavimento de la Avenida Manuel L. Barragán, atribuida a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, movilizó al personal del gobierno de Escobedo, así como de Agua y Drenaje de Monterrey, para iniciar trabajos de reparación urgentes.

El colapso se localizó en el tramo comprendido entre Avenida Las Torres y la calle Alfonso Reyes, hasta donde acudió personal municipal para atender la emergencia y establecer coordinación con la paraestatal. 

El Secretario de Obras Públicas, Martiniano Rueda, confirmó que la fuerte precipitación de la madrugada causó un daño considerable en la superficie.

Explicó que la afectación está vinculada a un colector de drenaje sanitario, lo que obliga a una colaboración directa con Agua y Drenaje para garantizar una solución de fondo.

_Q9A9242.JPG

"La fuerte precipitación registrada durante la madrugada provocó un daño considerable en la superficie de rodamiento... se detectó un colector de drenaje sanitario, por lo que los trabajos deberán llevarse a cabo en coordinación directa con Agua y Drenaje para asegurar una solución definitiva." — Martiniano Rueda, Secretario de Obras Públicas.

La afectación ha obligado al cierre de dos carriles en el sentido de circulación Norte–Sur, manteniendo únicamente uno libre para el tránsito.

Mientras se realizan las maniobras de reparación del registro de alcantarillado, el municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, ejecutará simultáneamente labores de bacheo en las áreas aledañas para mejorar las condiciones de tránsito en este corredor de alta afluencia.

El Gobierno de Escobedo recomienda a los automovilistas utilizar las siguientes rutas alternas para evitar contratiempos:

  • Avenida Juárez
  • Avenida Colombia
  • Avenida Las Torres
  • Avenida Raúl Salinas

La zona ya cuenta con la señalización necesaria y el apoyo de personal de Tránsito para aligerar el flujo vehicular. Las autoridades reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente para restablecer la vialidad por completo en el menor tiempo posible y prevenir riesgos.

 


Comentarios

Etiquetas:
