Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
playa_2026_1bf69daf3d
Tamaulipas

Refuerzan seguridad en Playa Tesoro tras fallecimiento

Las autoridades reiteraron el exhorto a la población local y visitantes, a acudir únicamente a playas certificadas como seguras

  • 02
  • Abril
    2026

Luego del fallecimiento de un hombre en una zona no apta para bañistas ubicada entre los límites de playa Miramar y el sector de Velamar, autoridades de Protección Civil en Altamira reforzaron el llamado a la población para evitar introducirse al mar en áreas de riesgo y atender en todo momento las indicaciones oficiales durante el periodo vacacional.

Refuerzan operativo en Playa Tesoro

El director de Protección Civil en el municipio, Romel Faustino Martínez Flores, informó que actualmente se mantiene un operativo especial en Playa Tesoro, donde participan más de 200 elementos de distintas corporaciones, incluyendo Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, Bomberos, Tránsito y dependencias municipales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los visitantes.

Condiciones seguras en Playa Tesoro

Destacó que esta playa cuenta con condiciones óptimas para el disfrute familiar, con vigilancia permanente a lo largo de más de 2.5 kilómetros, 14 torres de observación y señalización preventiva como banderas amarillas que indican precaución ante el oleaje.

Zonas de riesgo identificadas

El funcionario subrayó que, a diferencia de Playa Tesoro, existen zonas identificadas como peligrosas, particularmente en el área de tildillos y Fundadores en los límites de Miramar hacia Velamar, donde el mar presenta fuertes corrientes de retorno y oleaje elevado.

"Lo hemos invitado mucho a la ciudadanía a acudir a playas oficiales; si van a esas zonas que sea solo de convivencia, nada de ingresar al mar", advirtió, al señalar que incluso las unidades de emergencia enfrentan dificultades para acceder en caso de incidentes.

Cabe señalar que el pasado miércoles por la tarde, un hombre de 44 años, originario de Tampico, perdió la vida al ser arrastrado por las corrientes en esta zona considerada de alto riesgo, caracterizada por la presencia de pozas y acantilados.

Días antes, el domingo, cuatro jóvenes de entre 12 y 18 años también fueron arrastrados por el mar en el mismo sector; aunque lograron ser rescatados con vida, uno de ellos presentó síntomas de semi ahogamiento.

Llamado a la población

Ante estos hechos, las autoridades reiteraron el exhorto a la población local y visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a acudir únicamente a playas certificadas como seguras, respetar la señalización y evitar conductas de riesgo.

Insistió que Playa Tesoro ofrece un entorno limpio, vigilado y adecuado para la convivencia familiar, siempre y cuando se sigan las recomendaciones, como no ingresar con envases de vidrio, respetar las áreas delimitadas y retirarse del mar a más tardar a las 20:00 horas, horario considerado óptimo para prevenir incidentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_05_at_14_50_58_b29a9f80e5
Conciertos convierten playas de Tamaulipas en destino familiar
IMG_20260330_WA_0165_ce5a93437f
Bañistas ahuyentan primer arribo de tortuga lora en Playa Tesoro
Playa_miramar_41aa811104
Mantiene gobierno monitoreo permanente en Playa Miramar 
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×