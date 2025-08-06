Atienden y escucha Igualdad a más de 1500 vecinos en García

El Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta e integrantes del gabinete de igualdad visitaron más de 1,570 casas en García, donde brindaron servicios y programas de nueve secretarías y dependencias del gobierno del estado con “Ayudamos en tu Colonia”.

Además, escucharon a los habitantes del Parque Industrial Ciudad Mitras con solicitudes en temas de vigilancia, espacios públicos, medio ambiente, transporte, bienestar social y salud.

“Venimos a dar la cara, a escuchar y trabajar de la mano con ustedes para construir soluciones reales. Los diagnósticos levantados reflejan problemáticas reales que serán atendidas con prontitud”, aseguró Acosta.

“Estamos para resolver, con el respaldo de cada Secretaría y con la firme voluntad de estar cerca de quienes más lo necesitan. Siempre vamos a estar a su disposición, con un Gobierno cercano que esta para ayudarlos”.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud, destacó las estrategias de prevención y el acercamiento de los servicios que tiene el programa para las personas.

“Recuerden, tenemos la tarjeta Cuidar tu Salud, todas las personas que no cuentan con otro tipo de acceso de Seguridad Social pueden registrarse de forma gratuita y tener servicios médicos totalmente sin costo”, indicó.

“Desde la Secretaría de Salud buscamos ser empáticos, entender cuáles son las áreas de oportunidad y coordinar con cada uno y una de ustedes, porque cuidar su salud es nuestro compromiso”.

En el recorrido participaron también la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan; la Secretaria de Cultura, Melissa Segura; el Director jurídico de Agua y Drenaje, David Olivo y la Directora del INDE, Melody Falcó.

En representación de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y del DIF Estatal, acudieron Carlos Galicia, Coordinador de la Nueva Ruta, y el Secretario Técnico, Oscar Espino.

