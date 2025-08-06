Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_06_at_6_28_21_PM_c70df62a6d
Nuevo León

Atienden y escucha Igualdad a más de 1500 vecinos en García

Daniel Acosta e integrantes del gabinete de igualdad brindaron servicios y programas de nueve secretarías y dependencias del estado con 'Ayudamos en tu Colonia'

  • 06
  • Agosto
    2025

El Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta e integrantes del gabinete de igualdad visitaron más de 1,570 casas en García, donde brindaron servicios y programas de nueve secretarías y dependencias del gobierno del estado con “Ayudamos en tu Colonia”.

Además, escucharon a los habitantes del Parque Industrial Ciudad Mitras con solicitudes en temas de vigilancia, espacios públicos, medio ambiente, transporte, bienestar social y salud.

“Venimos a dar la cara, a escuchar y trabajar de la mano con ustedes para construir soluciones reales. Los diagnósticos levantados  reflejan problemáticas reales que serán atendidas con prontitud”, aseguró Acosta.

“Estamos para resolver, con el respaldo de cada Secretaría y con la firme voluntad de estar cerca de quienes más lo necesitan. Siempre vamos a estar a su disposición, con un Gobierno cercano que esta para ayudarlos”.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud, destacó las estrategias de prevención y el acercamiento de los servicios que tiene el programa para las personas.

“Recuerden, tenemos la tarjeta Cuidar tu Salud, todas las personas que no cuentan con otro tipo de acceso de Seguridad Social pueden registrarse de forma gratuita y tener servicios médicos totalmente sin costo”, indicó.

“Desde la Secretaría de Salud buscamos ser empáticos, entender cuáles son las áreas de oportunidad y coordinar con cada uno y una de ustedes, porque cuidar su salud es nuestro compromiso”.

En el recorrido participaron también la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan; la Secretaria de Cultura, Melissa Segura; el Director jurídico de Agua y Drenaje, David Olivo y la Directora del INDE, Melody Falcó.

En representación de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y del DIF Estatal, acudieron Carlos Galicia, Coordinador de la Nueva Ruta, y el Secretario Técnico, Oscar Espino.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gusano_ganado_0b3fb92d80
Confirman primera muerte humana en México por gusano barrenador
Reportan_primer_caso_de_sarampion_en_Guanajuato_un_menor_de_edad_d57ddfb458
Busca Secretaría de Salud frenar el sarampión antes de noviembre
Extienden_un_dia_la_entrega_de_utiles_en_Monterrey_d5a0df0824
Extienden hasta ultimo de mes programa 'Útiles' de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

aranceles_trump_2b81966722
Entran en vigor los amplios aranceles de Trump a más de 60 países
Catean_casa_e6caca02da
Catean domicilio en Contry Sol por presunto narcomenudeo
arturo_meza_cantautor_2beee3080e
Un rebelde con causa que celebra 50 años en los escenarios
publicidad

Más Vistas

nl_uanl_ab4af48baa
Proponen hacer exámenes de sangre a vecinos y a alumnos de la Uni
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
EH_UNA_FOTO_73321639f4
Clausura División Ambiental cuatro empresas por contaminar suelos
publicidad
×