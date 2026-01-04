Podcast
Nuevo León

Aumentan gasolina premium y diésel por ajuste al impuesto

El aumento de 3.8% al IEPS elevó el precio de la gasolina premium y el diésel desde enero, generando mayor presión al gasto de los automovilistas

  • 04
  • Enero
    2026

Con la llegada de 2026, automovilistas en México comenzaron a resentir incrementos en el precio de la gasolina premium y el diésel, derivados principalmente del ajuste anual al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica el Gobierno federal.

De acuerdo con disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1 de enero de 2026 las cuotas del IEPS a los combustibles aumentaron en promedio 3.8%, como parte de la actualización inflacionaria prevista en la ley.

En el caso de la gasolina premium, conocida como la “roja”, el impuesto por litro pasó de aproximadamente $5.45 a $5.65 pesos, mientras que en el diésel la cuota subió de $7.09 a $7.36 pesos por litro.

Aunque autoridades federales han insistido en que este ajuste no representa un “gasolinazo”, especialistas advierten que sí genera presión al alza en los precios finales.

Durante los primeros días de enero, en Monterrey, se han observado ligeros incrementos en la gasolina premium y el diésel, con variaciones que dependen de la zona, la marca de la estación y las condiciones del mercado.

Para los automovilistas, el impacto ya comienza a sentirse en el gasto cotidiano.

 “Pues afectaría en todo, en los viajes que hacemos serían más caros; en 15 litros son $360 pesos”, expresó la automovilista Mari. 

Otros conductores reconocen el ajuste, aunque señalan que no queda otra opción. “Sí afectaría un poquito, pero hay que seguir adelante”, comentó Edgar.

Sin embargo, hay quienes aseguran que el aumento se suma a un contexto económico complicado.

“Sí he visto bastante incremento, todo está muy caro y más la gasolina; uno piensa que va a ahorrar un poquito y no. Yo pongo a la semana mil pesos”, señaló Ericka.

Este aumento no depende únicamente del IEPS, sino también de otros factores como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos de distribución, por lo que los precios podrían seguir presentando variaciones a lo largo del año.


