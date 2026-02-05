Avanza presupuesto; advierte MC que puede judicializarse

El presupuesto 2026 avanzó en comisiones con la alianza entre PRI, PAN y Morena; sin embargo, Movimiento Ciudadano (MC) sostuvo que no se está siguiendo la ley y advirtió que podría judicializarse si continúa de dicha manera.

Fue este jueves que la Comisión de Presupuesto sesionó y se contemplaron las propuestas de la bancada de Morena, las cuales eran disminuir en un 50% el gasto público en diferentes áreas, crear una pensión para las personas con discapacidad, un subsidio para los usuarios del transporte público que contrarreste el tarifazo, que se garantice la llegada de los recursos completos a todos los municipios y que no se adquiera más deuda para el gobierno central.

Ante esto, PRI, PAN y Morena votaron a favor, mientras que el Partido Verde se abstuvo en la reducción y en la no contratación de deuda, mientras que MC se abstuvo en todas y votó en contra de la no contratación de deuda.

La diputada de MC, Melisa Peña, integrante de la comisión de presupuesto, indicó que ella votó en abstención, ya que, según su interpretación de la ley, no se están siguiendo los procesos legales, lo cual podría generar una futura judicialización del presupuesto.

“Cada error que cometamos en el proceso, pues son argumentos para que este tema (se pueda judicializar) y no nada más en este; o sea, lo hemos visto en temas de vetos, lo hemos visto en temas de iniciativas, por eso siempre tenemos que estar apegados a la ley".

“Entonces, si no cumplimos con la ley, pues estamos dándole argumentos para que esto se pueda judicializar”, dijo Melisa Peña.

La diputada señaló en comisión que lo que se estaba haciendo era hacer agregados al presupuesto que vetó el gobernador Samuel García, lo cual iba en contra de los artículos 90 y 125 de la Constitución; sin embargo, la diputada Grecia Benavides de Morena dijo que eso era falso.

“Para nosotros es muy importante que al pueblo de Nuevo León no le digan mentiras, ni se distorsione lo que estamos haciendo en esta comisión de presupuesto”, agregó Grecia Benavides.

Por su parte, la diputada presidenta de la comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, agregó que, debido a las declaraciones de la diputada Melisa Peña, es evidente que, a pesar de que se apruebe el presupuesto con más de 28 votos, el Poder Ejecutivo buscará llevarlo a la corte para frenarlo.

“Esa es la naturaleza del gobernador, es entorpecer, entonces si no tomara la decisión de publicarlo, pues se va a inventar que va a adelantar las vacaciones de Semana Santa o que hay un brote de sarampión en la oficina del periódico oficial o algo se va a inventar para no publicarlo y si por algo tendría que publicarlo, se va a ir a la corte, me queda clarísimo”, dijo Lorena de la Garza.

Por separado, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que lo que se vio en la Comisión de Presupuesto no son modificaciones o agregados, solo es una manera de analizar que lo que solicitaron los diputados de Morena ya estaba contemplado en el presupuesto aprobado en diciembre; sin embargo, recalcó que también esperan una judicialización por parte del gobernador.

“El gobernador litiga todo, pero creo que teniendo una amplia mayoría, porque hoy veo que ya puede haber 33 votos en el dictamen y esto nos puede ayudar a que se vea algo sólido".

“Nosotros escuchamos el día de ayer que el dirigente de MC dijo que estaban abiertos al diálogo, pero no vinieron a proponer, no hubo una propuesta de Movimiento Ciudadano el día de hoy, como sí hubo propuestas del Partido del Trabajo, que se sumó el Verde y de Morena. Entonces, yo siempre he insistido: el presupuesto ya se hizo, lo hicimos el pasado 17 de diciembre”, dijo Carlos de la Fuente.

Además de las propuestas de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo incluyeron propuestas para que se refuerce la entrega de recursos en municipios que no son metropolitanos.

Al igual que incluir una partida para liquidar las pensiones de los maestros de la Sección 50, que han venido exigiendo desde el 2024.

