San Pedro y Red Ambiental se unen contra la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el municipio de San Pedro y Red Ambiental lanzaron la campaña “La violencia no se recicla” para visibilizar, prevenir y denunciar situaciones de violencia contra las mujeres.

Mauricio Farah Giacomán, alcalde de San Pedro, y Horacio Guerra, presidente del Consejo de Red Ambiental, encabezaron el banderazo de salida de las primeras unidades que portarán el mensaje de la campaña.

Durante las próximas semanas, varios camiones de recolección de Red Ambiental lucirán la leyenda “La violencia no se recicla” junto con la línea de ayuda gratuita *8181, manteniendo así una presencia constante en las calles y recordando a la comunidad la importancia de la prevención y la denuncia.

El alcalde sampetrino subrayó la importancia de la acción inmediata ante la violencia de género.

“Me llena de mucho orgullo y nos sumamos también nosotros a esta causa, recordarles a todos hablar al C4, cualquier cosa, directamente ante cualquier situación en casa, porque muchas veces esta violencia, pues, por lo general es al interior de la casa”, expresó el alcalde.

Por su parte, Horacio Guerra, presidente del Consejo de Red Ambiental, reafirmó el compromiso de la empresa de continuar colaborando con la administración municipal en diversas campañas que promuevan el bienestar social de los ciudadanos de San Pedro.

Con esta campaña, Red Ambiental busca no solo informar, sino también incentivar a las mujeres a pedir ayuda y a la comunidad en general a ser parte activa en el acompañamiento y la denuncia, reiterando que la violencia en todas sus formas no tiene cabida y no debe ser tolerada.

“En Red Ambiental nos sumamos a los esfuerzos del municipio de San Pedro sobre prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Nuestras cuadrillas de recolección recorrerán las calles de la ciudad con la campaña “La violencia no se recicla” a través de una unidad rotulada con la línea de emergencia. Gracias a la confianza del municipio, juntos fortalecemos la seguridad de las mujeres. Acciones que demuestran por qué somos mucho más que los de la basura”, informó Red Ambiental.

