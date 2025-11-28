Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_28_at_1_32_50_AM_719e0ff7fa
Nuevo León

San Pedro y Red Ambiental se unen contra la violencia de género

Varios camiones de recolección de Red Ambiental lucirán la leyenda 'La violencia no se recicla' junto con la línea de ayuda gratuita *8181

  • 28
  • Noviembre
    2025

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el municipio de San Pedro y Red Ambiental lanzaron la campaña “La violencia no se recicla” para visibilizar, prevenir y denunciar situaciones de violencia contra las mujeres. 

Mauricio Farah Giacomán, alcalde de San Pedro, y Horacio Guerra, presidente del Consejo de Red Ambiental, encabezaron el banderazo de salida de las primeras unidades que portarán el mensaje de la campaña. 

Durante las próximas semanas, varios camiones de recolección de Red Ambiental lucirán la leyenda “La violencia no se recicla” junto con la línea de ayuda gratuita *8181, manteniendo así una presencia constante en las calles y recordando a la comunidad la importancia de la prevención y la denuncia. 

El alcalde sampetrino subrayó la importancia de la acción inmediata ante la violencia de género. 

“Me llena de mucho orgullo y nos sumamos también nosotros a esta causa, recordarles a todos hablar al C4, cualquier cosa, directamente ante cualquier situación en casa, porque muchas veces esta violencia, pues, por lo general es al interior de la casa”, expresó el alcalde. 

Por su parte, Horacio Guerra, presidente del Consejo de Red Ambiental, reafirmó el compromiso de la empresa de continuar colaborando con la administración municipal en diversas campañas que promuevan el bienestar social de los ciudadanos de San Pedro. 

Con esta campaña, Red Ambiental busca no solo informar, sino también incentivar a las mujeres a pedir ayuda y a la comunidad en general a ser parte activa en el acompañamiento y la denuncia, reiterando que la violencia en todas sus formas no tiene cabida y no debe ser tolerada. 

“En Red Ambiental nos sumamos a los esfuerzos del municipio de San Pedro sobre prevenir y atender la violencia contra las mujeres. 

Nuestras cuadrillas de recolección recorrerán las calles de la ciudad con la campaña “La violencia no se recicla” a través de una unidad rotulada con la línea de emergencia. Gracias a la confianza del municipio, juntos fortalecemos la seguridad de las mujeres. Acciones que demuestran por qué somos mucho más que los de la basura”, informó Red Ambiental.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_1_f396992f61
Detienen a conductor tras persecución en San Pedro
INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
san_pedro_inegi_2025_0f6301da8b
San Pedro, la ciudad más segura de México en 2025: Inegi
publicidad

Últimas Noticias

Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
1_Y3_A1587_4c93870e91
Entregan en Zuazua apoyos de programa “Ayudamos a las Mujeres”
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión de pirotecnia en Pesquería deja un muerto y heridos
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×