Nuevo León

Brindan recomendaciones previo a partido de Clásico Regio

Autoridades sugirieron que los aficionados mantengan constante vigilancia sobre los menores, además de conservar el orden dentro y fuera del recinto

  • 01
  • Noviembre
    2025

Protección Civil de Nuevo León emitió diversas recomendaciones para todos aquellos aficionados que se den cita el día de hoy en el estadio BBVA para disfrutar el "Clásico Regio" agendado para las 19:00 horas.

El director del instituto, Erik Cavazos Cavazos, detalló que serán más de 1,500 elementos los que serán desplegados en distintos puntos del recinto para salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento deportivo, incluidos rescatistas, bomberos, paramédicos, policías y elementos de tránsito.

Con el fin de prevenir cualquier tipo de incidentes, Cavazos Cavazos emitió las siguientes recomendaciones: 

  • Consulta el Pronóstico del Tiempo 
  • Ubica las salidas de emergencia
  • Evacua el lugar de manera ordenada
  • Toma tu tiempo al acudir al estadio 
  • Ubica los puestos de emergencia  
  • En caso de asistir con menores, no perderlos de vista
  • Respeta las indicaciones de uso de las instalaciones 
  • Conserva el orden, especialmente en espacios reducidos y pasillos
  • El centro de mando de Protección Civil, ubicado en el estacionamiento del estadio, servirá como punto de reunión en caso de extravío.
  • Cualquier emergencia llama al 9-1-1 

En tanto, el despliegue de seguridad se realizara previo, durante y al finalizar el partido con personal de diversas corporaciones y municipalidades, tales como Monterrey, Santa Catarina, Juárez, Escobedo, San Nicolás, San Pedro y Apodaca.

El enfrentamiento entre los Tigres de la UANL y los Rayados del Monterrey será este primero de noviembre a las 19:05 horas en el municipio de Guadalupe.


