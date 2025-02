Buscan alejar tiendas de cannabis de las escuelas

Al igual que las tiendas que venden alcohol que no pueden estar a menos de 400 metros de centros educativos, los diputados buscan hacer esto mismo con comercios que vendan productos relacionados con el consumo de cannabis en Nuevo León.

El diputado del PAN, Carlos de la Fuente presentó una iniciativa para homologar las reglas que ya existen para las tiendas que venden alcohol, en las de productos relacionados con este extracto para evitar que los niños, niñas y adolescentes estén expuestos a este.

"Para que las tiendas que venden productos de cannabis no estén cerca de los planteles educativos porque ahora que hemos visto que han crecido fuertemente en el zona metropolitana hay algunos de ellos que están a distancia muy corta de planteles educativos y no podemos permitirlo porque no es un buen ejemplo para los niños de Nuevo León.

"En nuestra ciudad capital y su área metropolitana, proliferan este tipo te comercios, y lo que pretendemos con este instrumento legislativo, es que la prohibición de estos establecimientos no se encuentre a la vista de los estudiantes o de escuelas públicas o privadas", dijo de la Fuente.

Esta homologación se dio ya que el diputado coordinador del PAN aseguró que los padres de familia se han visto preocupados ya que hay muchos de estos establecimientos muy cerca de planteles en diferentes ciudades de la zona metropolitana.

