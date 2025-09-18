Cerrar X
Nuevo León

Buscan impulsar memoria de la colonia Independencia

Piden dar voz a los vecinos en el futuro de la Colonia Independencia en Monterrey, destacando su valor cultural y la importancia de proteger su patrimonio

  • 18
  • Septiembre
    2025

En el marco del 429 aniversario de Monterrey, se está buscando impulsar la memoria histórica de la Colonia Independencia, ya que es un referente cultural de la ciudad y del Estado. 

La propuesta es por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en conjunto con la diputada Grecia Benavides, quien destacó que la historia de Monterrey no solo está en los libros y museos, sino en las calles también. 

“Cada tradición que se transmite es una forma de decirle al futuro que no olvidamos quiénes somos y de dónde venimos. Monterrey es mucho más que su fecha de origen: es la suma de sus barrios, como la colonia Independencia, de sus calles y de las historias de lucha, resistencia y trabajo comunitario”, dijo la diputada. 

WhatsApp Image 2025-09-18 at 2.16.26 PM.jpeg

Esta petición se hizo a través de una conferencia llamada “Memorias e historias de la colonia Independencia”, que estuvo a cargo de la arquitecta Gloria Mariana Vázquez, en representación del INAH Nuevo León, Martha Ávalos, representante de la colonia Independencia, quien aportó un marco técnico e histórico sobre esta zona, al igual que Karina Rodríguez, quien complementó con reflexiones sobre la preservación del patrimonio. 

Grecia Benavides agregó que es muy importante que, en el desarrollo urbano y para una preservación cultural, los vecinos de la Independencia sean escuchados cuando se tomen decisiones sobre el desarrollo urbano de la ciudad.


