Nuevo León

Celebra Adrián llegar a las 3,000 fachadas pintadas

Durante su visita, De la Garza no solo supervisó los trabajos, sino que también escuchó directamente las peticiones de los vecinos

  • 04
  • Septiembre
    2025

El alcalde Adrián de la Garza celebró que se pintó la fachada número 3,000 como parte del programa “Transformando Monterrey”, en la Colonia Independencia.

Para conmemorarlo, el edil develó una placa alusiva en una de las viviendas por llegar a este número en el tiempo estipulado.

Durante su visita, De la Garza no solo supervisó los trabajos, sino que también escuchó directamente las peticiones de los vecinos, además, entregó la Tarjeta Regia Plus a varias amas de casa.

Las residentes además manifestaron su agradecimiento por las mejoras en servicios públicos como alumbrado y limpieza. 

“Estamos muy contentas con el alcalde Adrián, porque sí nos está cumpliendo, las casas se ven bien bonitas y ahora con la ayuda de la tarjeta, pues nos beneficia mucho”, comentó una vecina beneficiada del programa.

Junto a su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF, el edil resaltó que estas acciones van más allá de la pintura: buscan fortalecer el tejido social, fomentar el orgullo por sus raíces y elevar la calidad de vida de la comunidad.


