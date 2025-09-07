Cerrar X
Nuevo León

Buscan prevenir enfermedades con semana de salud pública

La Secretaría de Salud de Nuevo León, en colaboración con el IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex puso en marcha la Semana Nacional de Salud Pública

  • 07
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Salud de Nuevo León, en colaboración con el IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex puso en marcha la Semana Nacional de Salud Pública, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre.

El programa busca fortalecer la prevención y detección temprana de padecimientos, ofreciendo una amplia gama de servicios en las unidades de salud de los 51 municipios del estado.

La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín destacó la importancia de estas acciones para mejorar los estilos de vida de la población.

“Estamos en todo el estado realizando acciones de vacunación, de diagnósticos tempranos, de control de hipertensión, diabetes, también estamos realizando acciones de educación para el cuidado de la mujer embarazada, en el recién nacido, del cuidado de postparto, también todos los grupos de edad tienen acciones específicas, la prevención de accidentes que siempre es un tema y representa  a partir de los 5 años una de las principales causas de muerte en nuestras niñas y niños”, comentó la funcionaria estatal.

Durante esta semana, se intensificarán servicios como la vacunación para completar esquemas y campañas preventivas contra enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, chikungunya y la rickettsiosis.

Además de chequeos de rutina para control de hipertensión, diabetes, y otros padecimientos.
Pláticas sobre nutrición, salud mental, prevención de accidentes y cuidados para mujeres embarazadas y recién nacidos.

El evento de lanzamiento incluyó una brigada de salud en la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe, donde se ofrecieron exámenes de glucosa y presión arterial, además de brindar información sobre prevención de adicciones y accidentes para acercar estos servicios directamente a la comunidad.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud y demás instituciones del sector buscan incidir en los estilos de vida de la población que les permitan tener un desarrollo más saludable.


