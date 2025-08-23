Cae bebé de un año a tina y muere ahogada en García

Una bebé de un año ocho meses murió ahogada tras presuntamente caer en una cubeta mientras jugaba en su domicilio, en el municipio de García.

Trascendió que la menor estaba bajo el cuidado de su padre, identificado como Fermín González.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre se apartó por unos momentos de la niña y tras buscarla la encontró con la cabeza sumergida en el recipiente de 20 litros.

La bebé, quien llevaba por nombre Sofía Isabela, intentó ser reanimada en vano por su papá. Para recibir atención médica fue trasladada hasta la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue declara sin vida.

La tragedia ocurrió en la colonia Las Brisas, en una casa de la Calle Dos, casi en la esquina con Calle 27, la noche del viernes.

Al momento del accidente, la mamá, María Catalina, no se encontraba, pues estaba hospitalizada esperando dar a luz a su segunda hija.

Una fuente confirmó que ambos progenitores son originarios de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y que llevan cinco años radicando en García sin familiares en la región.

Con la autopsia de la pequeña Sofía en proceso, la Agencia Estatal de Investigaciones indaga la versión del padre.

Comentarios