Cae techo en sala y lesiona a dos en San Pedro

Dos personas resultaron lesionadas luego de que cayera sobre ellas parte del techo de la sala de su vivienda, en el municipio de San Pedro.

El accidente fue reportado alrededor de las 15:00 horas, en la calle Hidalgo 401, casi esquina con la Avenida Alfonso Reyes, en el casco urbano.

Al arribo de paramédicos y rescatistas al lugar, ya los lesionados habían sido llevados en auto particular hacia un hospital para su atención médica.

Elementos de Protección Civil que llegaron al sitio, revisaron el área afectada, mencionando que aún existía riesgo de que otro tramo pudiera venirse abajo.

Trascendió que el desplome de la loza pudo haber sido causado por el tiempo que tiene la construcción y por posibles filtraciones de agua.

