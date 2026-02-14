Podcast
Whats_App_Image_2026_02_14_at_5_57_33_PM_1_40c6fc5973
Nuevo León

Policía de Monterrey localiza a niña extraviada en Colegio Civil

Los uniformados avisaron de inmediato a la central de radio y activaron un dispositivo de búsqueda en el área para localizar a la menor lo antes posible

  • 14
  • Febrero
    2026

Durante el operativo especial implementado con motivo de las compras por el Día del Amor y la Amistad, elementos de la Policía de Monterrey lograron ubicar a una menor de siete años que se había extraviado en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, la niña se había alejado de su mamá mientras realizaban compras en el sector de Colegio Civil, entre las calles 5 y 15 de Mayo

Al percatarse de que ya no estaba a su lado, la madre comenzó a buscarla entre comerciantes y clientes que se encontraban en la zona.

Ante la situación, solicitó el apoyo de los oficiales que participaban en el despliegue de seguridad.

Activan operativo de búsqueda

Los uniformados avisaron inmediato a la central de radio y activaron un dispositivo de búsqueda en el área para localizar a la menor lo antes posible.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 5.57.33 PM.jpeg

Fue alrededor de las 13:00 horas cuando los policías la ubicaron en la calle Modesto Arreola, entre Colegio Civil y Juan Méndez.

Entrega segura y regreso a casa

Tras confirmar que se encontraba en buen estado de salud, los elementos notificaron a la madre y realizaron la entrega correspondiente. Posteriormente, ambas regresaron a su domicilio en el municipio de Salinas Victoria.

De acuerdo con la corporación, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad Escudo, orientada a brindar apoyo y protección a la ciudadanía durante temporadas de alta afluencia en la ciudad.


