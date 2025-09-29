Cerrar X
EH_COLLAGE_5_8824c3467b
Nuevo León

Capturan a tres por delitos de alto impacto en Santa Catarina

Entre los presuntos crímenes cometidos por estas personas se encuentra el fraude, robo con violencia y posesión de drogas

  • 29
  • Septiembre
    2025

Tres personas con órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto fueron detenidas en distintos operativos en Santa Catarina, gracias a la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

El 24 de septiembre fue capturado Juan Pablo “N”, de 26 años, buscado por el delito de contra la salud en San Luis Potosí. Fue entregado a la fiscalía de ese estado.

El 27 de septiembre, por la mañana, se detuvo a Ernesto “N”, de 58 años, de origen alemán, acusado de fraude en Nuevo León desde 2019. 

Ese mismo día, por la tarde, fue asegurado Jesús Jovani “N”, de 34 años, con orden vigente por robo con violencia en grado de tentativa en Tampico, Tamaulipas.

Las autoridades municipales reiteran su  compromiso de colaborar con los distintos niveles de gobierno para fortalecer la seguridad y combatir la impunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_30_at_1_17_20_AM_d239193efb
Cae célula ligada a ataque contra Fuerza Civil en Monterrey
la_luz_mundo_iglesia_detenidos_michoacan_df20fb58b9
Liberan a 38 presuntos miembros de Los Jahzer en Michoacán
iglesia_luz_del_mundo_d35b82a670
Pide Presidencia investigar delitos ligados a La Luz del Mundo
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_casas_69d9f9182b
Construir sale caro: insumos se disparan por encima del 15%
Whats_App_Image_2025_09_30_at_1_27_05_AM_0eda986b38
‘Ser mauricista es hacerlo con excelencia’: Mauricio Farah
finanzas_t_mec_df3082f8ec
Prevén resultados positivos para México tras revisión del T-MEC
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×