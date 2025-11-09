Golpean a adulto mayor en estacionamiento del centro de Monterrey

Un hombre de la tercera edad fue agredido sin motivo aparente mientras se encontraba en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el centro de Monterrey, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades policiacas durante la noche del sábado.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el cruce de las avenidas Colón y Bernardo Reyes, donde testigos reportaron que un hombre, presuntamente de origen extranjero, atacó a golpes a un adulto mayor de aproximadamente 70 años.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba caminando por el área del estacionamiento cuando fue sorprendida por su agresor, quien comenzó a golpearlo sin mediar palabra.

Personas que presenciaron el ataque dieron aviso al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas brindaron atención al afectado, quien presentaba heridas en la cabeza y en la nariz. Debido a su estado de salud, fue trasladado al Hospital Metropolitano para una valoración médica más completa.

En el lugar, las autoridades detuvieron a un hombre que, según las versiones recabadas, podría estar relacionado con la agresión. Hasta el momento no se ha establecido el motivo del ataque, por lo que el caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.

