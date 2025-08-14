Cerrar X
Catean_puntos_de_venta_de_droga_en_Santiago_una_mujer_detenida_e25a264de8
Nuevo León

Catean puntos de venta de droga en Santiago; una mujer detenida

Elementos de la Fiscalía Especializada en narcomenudeo apoyados por policías municipales, Fuerza Civil y Militares se desplegaron en dos zonas

  • 14
  • Agosto
    2025

Droga, dinero y una mujer detenida fue el saldo de un fuerte despliegue y cateos en Santiago.

Elementos de la Fiscalía Especializada en narcomenudeo apoyados por policías municipales, Fuerza Civil y Militares se desplegaron en dos zonas.

Los elementos fuertemente armados materialmente situaron la comunidad San Javier y la colonia Rodolfo Garza Madero.

Tras cerrar por completo las calles de General Treviño y Héroes del 47, policías irrumpieron en una casa de la comunidad San Javier.

Durante la diligencia que provocó incertidumbre entre vecinos y locatarios, policías ministeriales detuvieron a una mujer.

Catean puntos de venta de droga en Santiago; una mujer detenida

Asimismo las autoridades localizaron dinero en efectivo, droga conocida como cristal, basculas y una moto con serie remarcada.

Durante el operativo el cruce de calles fue cerrada al paso vehicular ya que yabia unidades blindadas de la policía del municipio de Santiago.

Catean puntos de venta de droga en Santiago

Mientras tanto en el segundo cateo casi simultáneo, policías catearon una casa en la calle Héctor Caballero en la colonia Rodolfo Garza Madero.

En este, la policía sólo localizó dosis de marihuana y trascendió que este domicilio radica un hombre que actualmente está internado en una casa de rehabilitación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_358dc786a6
Aseguran media tonelada de droga y arsenal en cateo en Apodaca
nacional_detienen_9_sinaloa_983ae43c97
Detienen a nueve personas decomisan arsenal en Sinaloa
nacional_extradicion_ee712bb536
México ha entregado a EUA un total de 55 narcotraficantes
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_19_10_AM_eb0307239b
Hacen llamado a operarse con cirujanos plásticos certificados
baja_presion_nl_466df26cc3
Vigila NL baja presión en el Golfo; podría convertirse en ciclón
INFO_7_UNA_FOTO_5_1aeb0ad640
Extorsionan y roban $570 mil pesos a empleada en San Pedro
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
publicidad
×