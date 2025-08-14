Catean puntos de venta de droga en Santiago; una mujer detenida

Droga, dinero y una mujer detenida fue el saldo de un fuerte despliegue y cateos en Santiago.

Elementos de la Fiscalía Especializada en narcomenudeo apoyados por policías municipales, Fuerza Civil y Militares se desplegaron en dos zonas.

Los elementos fuertemente armados materialmente situaron la comunidad San Javier y la colonia Rodolfo Garza Madero.

Tras cerrar por completo las calles de General Treviño y Héroes del 47, policías irrumpieron en una casa de la comunidad San Javier.

Durante la diligencia que provocó incertidumbre entre vecinos y locatarios, policías ministeriales detuvieron a una mujer.

Asimismo las autoridades localizaron dinero en efectivo, droga conocida como cristal, basculas y una moto con serie remarcada.

Durante el operativo el cruce de calles fue cerrada al paso vehicular ya que yabia unidades blindadas de la policía del municipio de Santiago.

Mientras tanto en el segundo cateo casi simultáneo, policías catearon una casa en la calle Héctor Caballero en la colonia Rodolfo Garza Madero.

En este, la policía sólo localizó dosis de marihuana y trascendió que este domicilio radica un hombre que actualmente está internado en una casa de rehabilitación.

