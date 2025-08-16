Cerrar X
534970148_1056811713264657_810301184928099372_n_6324b0ca1d
Nuevo León

Celebra Hospital de Cardiología 34 del IMSS 30 años de servicio

Esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) está posicionada como una de las mejores del país, pues cuenta con algunos de los mejores especialistas de México

  • 16
  • Agosto
    2025

La delegación Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está de fiesta, pues este 16 de agosto celebró el 30 aniversario de una de sus clínicas más destacadas a nivel nacional; el Hospital de Cardiología 34.

Esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) está posicionada como una de las mejores del país, pues cuenta con algunos de los mejores especialistas de México para cardiología, neumología, angiología, y cirugía vascular, para adultos y pacientes pediátricos.

533752283_1056811719931323_7749551426561638351_n.jpg

También cuenta con instalaciones de primer nivel, incluso hay un Centro de Simulación Médica Especializada para la capacitación de su personal, que gracias a esto ha logrado salvar muchas vidas.

Uno de estos casos de éxito es la historia de Fernandito, quien nació con una conexión anómala de venas pulmonares, por lo que su esperanza de vida era bastante reducida, sin embargo, luego de someterse a tratamiento en esta UMAE, el pequeño mejoró su calidad de vida, tanto que a sus seis años ya es un participante habitual de la carrera que realiza anualmente esta clínica.

Otro caso de éxito es el de Don Silvestre, quien recibió un trasplante pulmonar hace 11 meses en la Clínica 34. El hombre se unió a la felicitación extendida para el personal de este hospital.

UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL

Esta UMAE ha sido galardonada en múltiples ocasiones con premios de calidad, incluyendo el Premio Nacional de Calidad y el Premio Iberoamericano de la Calidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

01_INAUGURA_GOBERNADOR_MULTIDEPORTIVO_EN_CERRALVO_CON_CASCARITA_MUNDIALISTA_fb6c24c56c
Inaugura Samuel García polideportivo en Cerralvo
Whats_App_Image_2025_08_16_at_4_53_48_PM_70617a2bcb
Afinan Guadalupe y Monterrey detalles rumbo al Mundial
4d0d6f07_cd4f_4e19_81e4_13ef505cdbe6_63921c5c41
Reconoce Samuel García a operadores de transporte público
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_a4d6e3e39d
Pseudo aficionados de Tigres protagonizan riña tras derrota
01_INAUGURA_GOBERNADOR_MULTIDEPORTIVO_EN_CERRALVO_CON_CASCARITA_MUNDIALISTA_fb6c24c56c
Inaugura Samuel García polideportivo en Cerralvo
Huracan_Erin_ded6d42a6a
Erin se degrada a huracán categoría 4 y pasa por norte del Caribe
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
pemex_sheinbaum_soborno_53f01d2ba8
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia
publicidad
×