Celebra Juárez riqueza y orgullo de los pueblos originarios

Con música, danzas, artesanías y un programa lleno de actividades culturales, el municipio de Juárez llevó a cabo el evento “Voces de mi pueblo; somos tierra, somos historia”, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En representación del alcalde Félix Arratia, el secretario del Ayuntamiento, Américo Garza Salinas destacó que Juárez es hoy un lugar donde las comunidades indígenas son parte fundamental de la identidad del municipio.

“Más de 15 mil personas provenientes de distintas comunidades han elegido vivir en esta gran ciudad para crecer, trabajar y soñar. Ustedes son parte muy importante de nuestra ciudad; sus raíces, saberes, tradiciones y lenguas merecen ser reconocidas, respetadas y celebradas”, expresó el Secretario.

Agregó que la actual administración trabaja para garantizar que cada persona indígena viva con dignidad y no sea víctima de discriminación, por eso dijo, “queremos decirles a todos ustedes que no están solos, que sus lenguas viven, que sus costumbres son un motivo de orgullo y que cada día es una oportunidad para reconocerles y respetarles”, puntualizó.

Durante su intervención, la Secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Martha Herrera subrayó el valor de las comunidades originarias para la administración del gobernador, Samuel García.

“Estar aquí no es un evento cualquiera, es un acto que celebra el reconocimiento, la memoria y el futuro de nuestros pueblos indígenas. Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado reconocemos su derecho no sólo a preservar su identidad, sino a vivir con libertad y respeto”, afirmó Herrera.

Asimismo, señaló que los pueblos indígenas ahora cuentan con mayor acceso a salud, educación y cultura.

“Hemos tocado su vida a través de los diferentes programas que ofrecemos. Queremos que en los municipios sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones, buscamos promover su cultura, verlos con espacios dignos y, sobre todo, estar siempre para ofrecerles justicia”.

La jornada de este lunes inició con la ceremonia ancestral otomí Concheros del Maíz y continuó con coloridas presentaciones de danzas y bailes tradicionales de comunidades náhuatl y mixteca, como El Buey, San Pedreño, Jarabe Nayarita, Danza de los Viejitos y Flor de Piña.

La celebración reunió a representantes de diversos pueblos indígenas como huichol, tarahumara, náhuatl, otomí, maya, tlapaneco, totonaco, mazahua, huasteco, triqui, zoque, zapoteco,huave, popoluca y chinanteco, entre otros, quienes compartieron con orgullo sus tradiciones, música y arte.

En este marco, se reconoció a las y los ganadores del concurso de literatura en Lenguas Originarias, que distingue el talento de jóvenes autores que presentaron cuentos, mitos y leyendas escritas en su lengua materna.

Los trabajos ganadores serán plasmados en un Mural Comunitario como una forma de preservar y celebrar su legado cultural.

Asimismo, se presentarán obras poéticas en lenguas originarias como “Lo que yo amo” (náhuatl), por Jair Tadeo Balderas Zacarías; “Sebastián, el Guerrero del Sol” (náhuatl), por Juan Alexander Bautista Hernández; y “Los pueblos no se olvidan” (zapoteco), a cargo de Dante Gustavo García Márquez.

Además, en coordinación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, se ofreció para todos los asistentes una brigada de servicios gratuitos que abarcó atención médica, dental, visual y auditiva; afiliación a programas sociales; entrega de aparatos de movilidad; vinculación laboral; trámites con Agua y Drenaje y Fomerrey; así como módulos del INE y dependencias municipales.

También participaron organizaciones civiles y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

