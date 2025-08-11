Cerrar X
Nuevo León

Celebra Waldo Fernández récord histórico en decomiso de huachicol

El senador destacó que combatir el robo de combustible requiere una labor constante de inteligencia, coordinación interinstitucional y compromiso político

  • 11
  • Agosto
    2025

El senador Waldo Fernández González celebró el récord histórico en decomisos de huachicol logrado por las autoridades federales en el noreste del país, al considerar que es una muestra clara de una estrategia de seguridad exitosa y con resultados concretos.

En tan solo ocho meses, la Fiscalía General de la República (FGR) ha asegurado casi 34 millones de litros de combustible robado.

“Lo decomisado equivale a llenar ¡cerca de 14 albercas olímpicas! y son el resultado de una gran capacidad investigativa, y representan golpes estratégicos contra la delincuencia organizada, muy lejos de una respuesta reactiva y sin la planeación adecuada que existía en los anteriores gobiernos a la Cuarta Transformación”, afirmó Fernández

El senador destacó que combatir el robo de combustible requiere una labor constante de inteligencia, coordinación interinstitucional y compromiso político que afecta a Pemex, a la economía nacional y a la seguridad de las comunidades. Por ello, subrayó la importancia de la coordinación entre autoridades para lograr este tipo de resultados.

“Más allá de partidos políticos, en seguridad hay que reconocer que bajo el liderazgo del Gobierno Federal, las autoridades de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas están colaborando de manera activa. Sólo así podemos pacificar al país”, sostuvo.

Fernández reiteró su reconocimiento a las fuerzas federales y estatales que participan en las labores de inteligencia e investigación para combatir el robo de combustible, así como su compromiso para fortalecer las instituciones de seguridad desde el Senado de la República.


