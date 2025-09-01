Despejan carril exprés de Constitución antes del regreso a clases

Después de casi dos meses cerrados, los carriles exprés de Constitución están listos para su reapertura este 1 de septiembre con el regreso a clases.

Y es que durante las vacaciones el gobierno de Nuevo León puso en marcha los trabajos para avanzar con la construcción de las líneas 4 y 6 del metro a marcha forzada e hizo uso de los carriles de rodamiento para el paso de maquinaria y maniobras de gran magnitud.

La longitud del tramo cerrado fue de alrededor de 8.6 kilómetros de longitud de los carriles exprés de la avenida Constitución, desde la altura del Parque Fundidora o la incorporación de la calle Agrícola hasta el final del trayecto en la avenida Gonzalitos.

En un recorrido de El Horizonte este domingo, se pudo constatar que los carriles se encuentran despejados y limpios, pero todavía existen las barricadas de trafitambos o muros de precaución naranjas.

Asimismo, las actividades en las obras del metro que corren a lo largo de este tramo se redujeron de manera considerable, ya que no hubo presencia de obreros; en el caso de la maquinaria, se encontraba en el área, pero estacionada y fuera del espacio de circulación.

De igual manera, en una de las entradas a los carriles exprés se encontraba personal de Mota Engil, una de las empresas encargadas de la construcción del metro, resguardando el acceso, a quien, a pregunta expresa de si abrirían los carriles, dijo desconocer si se abriría, pero que ya no había movimiento de vehículos pesados hasta Gonzalitos.

El Horizonte dio a conocer el pasado 19 de agosto que, en entrevista con este medio, Abraham Vargas, titular de Metrorrey, destacó que esperan comenzar a liberar los carriles de rodamiento del par vial el último día de agosto para que el 1 de septiembre estén 100% habilitados.

Sin embargo, agregó que aprovecharán el periodo vacacional de diciembre para continuar con la construcción del metro, específicamente con las maniobras que requieran la ocupación de más espacio.

“Sí, tenemos previsto ya el 31 tener totalmente librado para que el 1 de septiembre poder tener la capacidad de la vialidad al 100%".

“Ya es el último período vacacional que nos queda antes del Mundial. Entonces, sí, estaremos aprovechando todos los días de descanso y los periodos vacacionales para poder hacer actividades, ejecutar actividades que requieran una mayor ocupación”, señaló Vargas.

Y una vez más, el pasado 28 de agosto, el gobierno de Nuevo León insistió en que cumplirá la promesa de reabrir los carriles exprés de la avenida Constitución el lunes para el regreso a clases de educación básica.

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, dijo que el avance en las obras del Metro de casi el 60% permitirá la apertura.

Aunque advirtió que sigue en pie cerrar el tramo nuevamente durante el receso escolar de diciembre.

“Definitivamente, se van a aperturar los carriles exprés para el lunes, como lo habíamos comentado; después se va a requerir cerrarlos y vamos a tomar el siguiente período vacacional”, reiteró Villarreal.

Comentarios