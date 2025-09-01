Cerrar X
nl_contraflujo_constitucion_50c9c96753
Nuevo León

Despejan carril exprés de Constitución antes del regreso a clases

Con el regreso a clases, este 1 de septiembre se habilitarán los carriles exprés de Constitución y estos volverán a cerrarse en vacaciones de diciembre

  • 01
  • Septiembre
    2025

Después de casi dos meses cerrados, los carriles exprés de Constitución están listos para su reapertura este 1 de septiembre con el regreso a clases.

Y es que durante las vacaciones el gobierno de Nuevo León puso en marcha los trabajos para avanzar con la construcción de las líneas 4 y 6 del metro a marcha forzada e hizo uso de los carriles de rodamiento para el paso de maquinaria y maniobras de gran magnitud.

La longitud del tramo cerrado fue de alrededor de 8.6 kilómetros de longitud de los carriles exprés de la avenida Constitución, desde la altura del Parque Fundidora o la incorporación de la calle Agrícola hasta el final del trayecto en la avenida Gonzalitos.

En un recorrido de El Horizonte este domingo, se pudo constatar que los carriles se encuentran despejados y limpios, pero todavía existen las barricadas de trafitambos o muros de precaución naranjas.

Asimismo, las actividades en las obras del metro que corren a lo largo de este tramo se redujeron de manera considerable, ya que no hubo presencia de obreros; en el caso de la maquinaria, se encontraba en el área, pero estacionada y fuera del espacio de circulación.

De igual manera, en una de las entradas a los carriles exprés se encontraba personal de Mota Engil, una de las empresas encargadas de la construcción del metro, resguardando el acceso, a quien, a pregunta expresa de si abrirían los carriles, dijo desconocer si se abriría, pero que ya no había movimiento de vehículos pesados hasta Gonzalitos.

El Horizonte dio a conocer el pasado 19 de agosto que, en entrevista con este medio, Abraham Vargas, titular de Metrorrey, destacó que esperan comenzar a liberar los carriles de rodamiento del par vial el último día de agosto para que el 1 de septiembre estén 100% habilitados.

Sin embargo, agregó que aprovecharán el periodo vacacional de diciembre para continuar con la construcción del metro, específicamente con las maniobras que requieran la ocupación de más espacio.

“Sí, tenemos previsto ya el 31 tener totalmente librado para que el 1 de septiembre poder tener la capacidad de la vialidad al 100%".

“Ya es el último período vacacional que nos queda antes del Mundial. Entonces, sí, estaremos aprovechando todos los días de descanso y los periodos vacacionales para poder hacer actividades, ejecutar actividades que requieran una mayor ocupación”, señaló Vargas.

Y una vez más, el pasado 28 de agosto, el gobierno de Nuevo León insistió en que cumplirá la promesa de reabrir los carriles exprés de la avenida Constitución el lunes para el regreso a clases de educación básica.

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, dijo que el avance en las obras del Metro de casi el 60% permitirá la apertura.

Aunque advirtió que sigue en pie cerrar el tramo nuevamente durante el receso escolar de diciembre.

“Definitivamente, se van a aperturar los carriles exprés para el lunes, como lo habíamos comentado; después se va a requerir cerrarlos y vamos a tomar el siguiente período vacacional”, reiteró Villarreal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_ae2fa6c422
Comienzan las lluvias en Nuevo León por frente frío
carril_expres_constitucion_apertura_2b9f6d68b0
Tras varias semanas, reabren carriles exprés de Constitución
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_5673afc902
Sheinbaum visitará Nuevo León el próximo sábado: Samuel
publicidad

Últimas Noticias

b7e3c6a1_891d_4990_bb92_373f6c89d8ec_d0d68e8e65
Fomentan el deporte con encuentros de futbol amateur
EH_FOTO_VERTICAL_f8173bb4e1
Sheinbaum resalta que con Trump hay diálogo, pero México decide
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_cf9e017ddd
Esteban Andrada deja Rayados y se va cedido al Real Zaragoza
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_15c0370d1e
Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre
dgf_2543dc3949
Graban caída de parte del techo en antro de Monterrey
bb4b4f80_67b8_4ccd_a9b6_c87feab903f8_09308066a1
Regio Ruta supera 100 mil usuarios y suma nueva ruta en Monterrey
publicidad
×