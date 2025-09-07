Cerrar X
Nuevo León

Cierra Eugenia León TransformARTE en Escobedo

La voz de Eugenia León puso el broche de oro al evento cultural "TransformARTE en Verano", en la plaza principal de Escobedo

  • 07
  • Septiembre
    2025

La voz de Eugenia León puso el broche de oro al evento cultural "TransformARTE en Verano", en la plaza principal de Escobedo.

Con un repertorio de éxitos como “Luna de Octubre”, “Macondo”, “Mi Funeral” y “El Fandango Aquí”, la cantante llenó de fuerza y sentimiento el escenario, que hizo cantar a las familias y jóvenes que asistieron. 

El alcalde Andrés Mijes encabezó el evento y destacó el rol del municipio como "Capital de la Transformación Cultural" en Nuevo León.

"Vamos a seguir trabajando en la cultura. Escobedo se ha convertido y seguirá siendo el referente cultural de Nuevo León", afirmó Mijes.

El programa "TransformARTE en Verano" ofreció un extenso programa de actividades, que incluyó clínicas, talleres y espectáculos para todas las edades. 

Entre las actividades del programa cultural destacaron la dramaturgia de Hernán Galindo, la escritura creativa de Armando Alanís, la historia del teatro con Luis Martín, la expresión corporal con Renee Rivera y la pintura con Saskia Juárez.

Además del campamento artístico “TransformARTE 2025” dirigido a niñas, niños y adolescentes.

Con su actuación, Eugenia León puso fin a una temporada cultural exitosa, que miles de familias disfrutaron durante el verano en Escobedo.


