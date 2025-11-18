Cifras apuntan a que Estado sí pedirá $16,000 millones de deuda

Luego de las mesas de trabajo para el Presupuesto 2026, todo apunta a que el Gobierno del Estado estaría solicitando los $16,000 millones de pesos de deuda que plantearon al principio, a lo cual los diputados aseguraron que necesitarían el desglose completo, pero que definitivamente habría modificaciones en general.

Dentro de los datos que explicaron en las mesas de trabajo que se llevaron acabo en la Tesorería del Estado, se explicaron los rubros de Movilidad y del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y solo para estos dos se estima un financiamiento que supera los $11,000 millones de pesos.

Sin embargo, desde la Secretaría General de gobierno, se aseguró que aún es una cifra que se está analizando y sería hasta el jueves 20 de noviembre que se daría a conocer el financiamiento que solicitarían para el 2026.

“Finalmente, ese dato (el de la deuda) lo va a definir tesorería, se requiere hacer un análisis financiero para ver para qué se iría el tema de un financiamiento".

“Veíamos que ya la ejecución va casi a un 50%, al menos del tema presupuestal y bueno, aún faltan dos años, esperemos que este siguiente año se concluya una gran parte de ella y bueno, la verdad es que veíamos los avances que se lleva el metro y van, pues la verdad es que los mismos compañeros legisladores se veían impresionados con los avances, hablando positivamente de ellos”, dijo el Secretario de gobierno Miguel Flores.

Por su parte el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Carlos e la Fuente indicó que esperarán la propuesta final el próximo jueves, para poder hacer un análisis completo de cuánta deuda solicitará el estado, ya que no se fijó un monto mínimo en esta reunión.

“A ahorita lo que estamos es facilitando el tema de comunicación previo a que envíen el presupuesto, pero bueno, al final hay que ver primero cuánto nos envían, ya nos dijeron que quieren $16,000, pero hay que ver el proyecto al final por cuánto se decide".

“Hoy no vimos el tema del presupuesto, fueron dos reuniones técnicas exclusivamente, Metrorrey por una parte, y el ICIFED por otra parte, muy técnicas, no hablamos de monto de deudas, sí hablamos de cómo aumentarle el presupuesto al ICIFED, principalmente para el tomo de todo el tema de restablecimiento de escuelas existentes, pero no hablamos de temas de financiamiento globales” dijo Carlos de la Fuente.

La diputada del PRI, Armida Serrato en representación de la comisión de Presupuesto indicó que sí necesitan ver el proyecto completo, pero aseguró que lo más seguro es que una vez enviado el Paquete Fiscal se le hagan modificaciones.

“Definitivamente (sufrirá modificaciones), para eso está el congreso del Estado, aunque este congreso del Estado no tiene la facultad de modificar el presupuesto para ello lo manda el ejecutivo al Estado, pero haríamos un contraste respecto a las mesas de trabajo que ya tuvo la Comisión de Presupuesto contra obviamente lo que ya venga en el paquete fiscal definitivo".

“Ahorita la verdad es que no son números que tengamos de manera definitiva, pero claro que sí, tendría que evaluarse cada uno”, puntualizó Armida Serrato.

Así mismo, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto indicó que esperarán la propuesta para analizarla y dar una postura al respecto.

“Habría que ver, no me quisiera adelantar, a lo que vemos casi todo se va a ir a Metrorrey y Agua y Drenaje”, dijo Mario Soto.

Sería este próximo jueves 20 de noviembre que el Poder Ejecutivo a través del Tesorero Carlos Garza envía su propuesta del Paquete Fiscal en donde se especificaría bien el monto de la deuda que se solicitará para el 2026.

Sin embargo, en la reunión previa se dio a conocer que solo para los temas de Movilidad son $10,621 millones de pesos, contando la Secretaría e Instituto de Movilidad y Metrorrey, y otros $3,123 millones para otros rubros de gobierno central, más $2,400 millones de deuda de Agua y Drenaje, dando un total de $16,144 millones de pesos de deuda.

Mientras que en total de presupuesto Global estarían solicitando $176,711 millones de pesos, lo que representa un incremento del 13.1% en comparación con el presupuesto aprobado del 2025.

Comentarios