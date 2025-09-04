Cerrar X
nl_tubos_san_pedro_0fbe17e580
Nuevo León

Comienza el traslado de 'Los Tubos' a su nuevo sitio en San Pedro

Las piezas están siendo movilizadas a un área verde a 54 metros de distancia de su sitio original, en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Vasconcelos 

  • 04
  • Septiembre
    2025

El Monumento de la Alianza, popularmente conocido como “Los Tubos”, ha comenzado a ser reubicado en San Pedro. 

El municipio informó, a través de un video, que ya se trasladaron las primeras ocho de sus piezas.

De acuerdo con la información, los trabajos se están realizando de forma progresiva. 

Las piezas están siendo movilizadas con grúas hacia su nueva ubicación: un área verde a 54 metros de distancia de su sitio original, en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Vasconcelos. 

En este nuevo predio se están preparando los pilotes donde será colocada la estructura.

La reubicación de este icónico monumento, inaugurado en 1978 y creado por el artista Xavier Meléndez, forma parte de un proyecto del alcalde Mauricio Fernández para agilizar la vialidad en la avenida Gómez Morín.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_b6c661a2c9
Apoyan municipios regular preventas inmobiliarias
EH_UNA_FOTO_9cb0738542
Capacitará San Pedro a otros municipios en sistema de Carpool
INFO_7_UNA_FOTO_6_ca3fb8f9fb
Rescatan a perro atrapado en arroyo El Obispo en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

G0_H_Mbh_B_Xg_A_Ao7_Yk_6a75589779
Carambola deja al menos una decena de lesionados en Perú
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_e9f35f62a3
Reportan incendio en instalaciones de Zinc Nacional
EH_UNA_FOTO_ae8f9e2e13
Trump oficializa regreso del nombre Departamento de Guerra en EUA
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×