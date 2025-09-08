Cerrar X
Nuevo León

Comisión Nacional del Agua desfogan presa La Boca

La Comisión Nacional del Agua abrió dos compuertas de la presa La Boca para desfogarla ante el elevado nivel de llenado con el que amaneció este lunes

  • 08
  • Septiembre
    2025

La Comisión Nacional del Agua abrió dos compuertas de la presa La Boca para desfogarla ante el elevado nivel de llenado con el que amaneció este lunes, y el pronóstico de más lluvias.

Después del fin de semana, el embalse en el municipio de Santiago reportó estar al 103% de su capacidad.

La dependencia federal informó que como medida preventiva sacaran 50 metros cúbicos por segundo hacía el Río San Juan.

5f44eb37-4fb3-4392-a3cd-cb28639ef441.jfif

“Vamos a dejarlo así durante unas horas para conseguir un colchón suficientemente grande y poder soportar las próximas lluvias y avenidas de los próximos días.

“No vamos a comprometer el nivel de la presa, la vamos a disminuir un poco”, explicó Javier Alatorre Cejudo, delegado de la Conagua en Nuevo León.

Más temprano, el alcalde de Santiago, David de la Peña, adelantó la maniobra al informar que el organismo pidió vigilar los asentamientos aledaños al embalse.

d62236ad-e4e0-48f2-a5f5-714a8f4f75d1.jfif

“Ellos (la Conagua) nos buscaron para avisarnos, ya que siempre que se apertura la compuerta de la cortina el arroyo San Juan, que está aguas abajo, puede ocasionar algunos desbordes en la comunidad de La Boca”, advirtió.

De acuerdo con de la Peña, 97% es el nivel que les permitiría afrontar con seguridad las lluvias pronosticadas.


