Nuevo León

¿Cómo evitar incendios forestales y proteger áreas naturales?

Existen diversas formas para no ocasionar incendios en las zonas naturales y al mismo tiempo no causar algún problema ambiental severo

  • 06
  • Febrero
    2026

La prevención es nuestra mejor herramienta para evitar desastres ambientales. La mayoría de los incendios forestales son causados por actividades humanas, pero con acciones simples y un reporte oportuno, podemos marcar la diferencia. 

Acciones prohibidas en zonas naturales

Para mantener a salvo nuestros bosques y pastizales, sigue estrictamente estas recomendaciones: 

  • Cero fuego: No enciendas fogatas, por más pequeñas que sean. 
  • No tires basura: Evita arrojar vidrios, botellas o cualquier desperdicio. Estos materiales pueden actuar como una lupa y generar fuego con el sol. 
  • Carreteras seguras: Nunca lances colillas de cigarro, cerillos o materiales inflamables desde tu vehículo en caminos o carreteras. 
  • Evita chispas: En zonas rurales o pastizales, limita el uso de maquinaria o vehículos que puedan emitir chispas, ya que la vegetación seca se enciende con facilidad. 

Si encuentras restos de fuego...

Si durante tu recorrido detectas actividad humana previa, actúa de inmediato: 

  • Extingue por completo: Si ves restos de fogatas, cúbrelos con abundante agua y tierra. 
  • Verificación visual: Si observas rescoldos (brasas), sigue apagándolos hasta que dejen de humear por completo. El viento puede reavivar una brasa en segundos. 

extintor_manejo.jpg

¿Qué hacer si ves humo o fuego?

El tiempo es vital. Si detectas una columna de humo o un incendio activo: 

  • Reporta de inmediato: Llama al número de emergencias 9-1-1. 
  • Ubícate: Intenta dar referencias claras del lugar para que las brigadas lleguen rápido. 
  • Ponte a salvo: No intentes combatir un incendio forestal por tu cuenta si no tienes el equipo y la capacitación adecuada.

91122.jpg


