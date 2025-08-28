Cerrar X
Nuevo León

Reconocen lealtad y valentía de policías de Monterrey

El alcalde Adrián de la Garza encabezó el homenaje a 800 elementos de la Policía de Monterrey y entregó condecoraciones a 180 por su servicio y trayectoria

  • 28
  • Agosto
    2025

Por su perseverancia, disciplina, valentía y lealtad, 800 elementos fueron reconocidos en el 25 aniversario de la Policía de Monterrey, en un evento liderado por el alcalde Adrián de la Garza.

El alcalde, acompañado del Comisario General Eduardo Sánchez Quiroz, entregó condecoraciones a 180 oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Donde vigila la policía de Monterrey ha aumentado la percepción de seguridad y ese es trabajo de ustedes y de los compañeros que no están el día de hoy aquí, por ser un acto donde estamos valorando la antigüedad de todas y cada uno de ustedes".

WhatsApp Image 2025-08-28 at 9.58.43 PM.jpeg

"Es importante también el ingreso de los policías para sus familias para que tengan un ingreso digno que les permita satisfacer las necesidades que hay en casa; lo tenemos muy claro y lo vamos a hacer, vamos a hacer cada vez más fuerte esta corporación", explicó el edil.

De acuerdo con el gobierno municipal, a través de la estrategia de seguridad Escudo se trabaja en la dignificación policial para mejorar las condiciones laborales, tanto de los oficiales de policía como de tránsito, y garantizar el bienestar integral del personal y el de sus familias.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de ayuntamiento, César Garza; el secretario de administración, Marcelo Segovia, y el jefe de gabinete Fernando Margain.

 


