Nuevo León

Condenan a mujer por inducir en asalto de surfistas asesinados

Hermanos Robinson y su amigo Jack arribaron a Ensenada el pasado abril del 2024 para acampar en una playa de Punta San José para practicar surf

  • 21
  • Noviembre
    2025

Autoridades en Baja California condenaron a una joven a 20 años de prisión por su participación en la muerte de tres turistas extranjeros, incluidos los hermanos surfistas Robinson, en el municipio de Ensenada.

Ary Gisell Silva Raya participó en el robo con violencia y robo de vehículo con violencia en agravio a Jake Martin Robinson y Callum Ryan Robinson, junto con su amigo Jack Carter Rhoad, fueron asesinados en la zona de Punta San José luego de ser víctimas del asalto. De acuerdo con las indagatorias, esta joven de 23 años de edad, fue la primer persona en contactar a los extranjeros para observar sus pertenencias.

Frente a la juez encargada del caso, Ary Gisell se declaró culpable de instigar el asalto que derivó en la muerte de estos turistas, debido a que ella observó que contaban con objetos de alto valor adquisitivo.

Además de la condena, la joven tendrá que pagar más de $54,000 pesos como parte de la reparación del daño, sin tomar en cuenta algunas compensaciones civiles en beneficio de las víctimas.

¿Cómo asesinaron a los surfistas?

Los hermanos Robinson y su amigo Jack arribaron al municipio de Ensenada el pasado 23 de abril del 2024 para acampar en una playa de Punta San José con el fin de practicar surf en las costas mexicanas.

Cuando Debra Robinson, madre de los Jack y Callum no tuvo comunicación con sus hijos, procedió a solicitar ayuda para dar con su paradero. 

Esto sucedió cuando Jesús Gerardo, Irineo Francisco y Ángel Jesús siguieron a los tres extranjeros para asaltarlos. Sin embargo, terminaron asesinandolos tras resistirse al robo.

Tres días después cuando se dio a conocer el hallazgo de tres cuerpos en Santo Tomás, aproximadamente a 100 kilómetros del lugar donde había reservado hospedaje.

Luego de ser trasladados hasta las instalaciones de servicios periciales del Estado, los padres de estos hombres, de 33 y 30 años respectivamente, confirmaron su identidad.


