Nuevo León

Fiscal deberá elegir titular de organismo de delitos financieros

Diputados piden perfil capacitado e imparcial tras aval de la Corte a reforma que crea el órgano en la Fiscalía y limita la UIFE del Ejecutivo

  • 10
  • Febrero
    2026

Luego de que se validara que haya una unidad de delitos financieros en la Fiscalía, será tarea del fiscal Javier Flores designarle un titular y pidieron que elija a una persona capacitada e imparcial.

El diputado coordinador del PRI, Heriberto Treviño, señaló que la Suprema Corte tardó en avalar el proceso legislativo que llevaron a cabo en el 2022, por lo cual ahora solo queda nombrar al encargado y hacer una estimación presupuestal para su funcionamiento.

“Hoy el tiempo nos dio la razón, la justicia nos dio la razón y creo que estas herramientas que tiene la fiscalía deben utilizarse para bien y no para una persecución y para andar politizando temas a través de estas herramientas que tiene la fiscalía. Se queda el Estado sin ese brazo persecutor. Pues vuelve a su lugar de origen, donde siempre debió haber estado, lo que siempre peleamos nosotros, lo que siempre sostuvimos jurídicamente y creo que hoy nos dan la razón.

“Ya el titular de este nuevo órgano, se tiene que nombrar alguien ahí; parte del fiscal (Javier Flores)”, dijo Heriberto Treviño.

Por separado, la coordinadora de Movimiento Ciudadano pidió que el titular se elija con autonomía e imparcialidad, y que no se vaya a utilizar este nuevo organismo con fines políticos.

“Que se actúe con total autonomía, que se respete el derecho de cada ciudadano al poder (aplicar para ser titular) y reservar, y que sus derechos estén salvaguardados y que no se trate de utilizar con fines políticos, y también que esta autonomía que le pedimos al fiscal general la haga con sus subalternos”, dijo Sandra Pámanes.

Así mismo, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, celebró que la Suprema Corte le diera la razón al Congreso del estado, a pesar de haberse tardado casi cuatro años.

“Queda un precedente donde la Corte nos da la razón; al final nosotros hemos estado ganando muchos procedimientos en la corte; desgraciadamente, pues la corte trae una velocidad que no necesariamente es la que hubiéramos querido”, agregó Carlos de la Fuente.

Fue este pasado lunes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma de pasar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Tesorería del Estado a la Fiscalía General local.

Con esta sentencia, se creará un órgano de delitos financieros dentro de la Fiscalía; sin embargo, no se desaparece la UIFE del Poder Ejecutivo, sino que se limitan sus acciones en áreas administrativas y fiscales.

 


