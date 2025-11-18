Consejo NL respalda modernización del sistema de compras

En una reunión a puerta cerrada realizada en el Palacio de Gobierno, el Consejo Nuevo León presentó al gobernador Samuel García y a su gabinete el plan de trabajo para el próximo año, que abarca proyectos en cultura, desarrollo social, salud, educación, seguridad y medio ambiente.

Sin embargo, el punto que generó mayor atención fue la discusión sobre la modernización del sistema de compras públicas del Estado.

Al término del encuentro, la secretaria Técnica del Consejo Nuevo León, Ana Fernanda Hierro, explicó que se trabaja junto con la Secretaría de Administración y la Tesorería en un nuevo mecanismo que busca transformar el proceso de adquisiciones gubernamentales.

“Estamos trabajando con mecanismos para eficientar la manera en cómo se hacen las compras públicas en el estado, que como saben, son los principales elementos de gasto. La idea es hacer el proceso muy trazable, muy transparente, muy visible y que nos ayude a reducir costos tanto de las personas como del gobierno”, detalló.

Sin embargo, cuando la funcionaria fue cuestionada sobre la participación del Consejo en la nueva ley de adquisiciones que impulsa el Gobierno estatal, pero aclaró que, hasta el momento, no han sido incluidos en su elaboración.

“Nosotros no hemos participado hasta este momento. La idea es que vamos a apoyar en que haya un ejercicio de diálogo público una vez que haya una propuesta de ley o de iniciativa”, respondió.

La reforma en cuestión sería presentada en los próximos meses ante el Congreso local. La Secretaría de Administración, encabezada por Gloria Morales, adelantó desde el pasado 16 de octubre, durante un Nuevo León Informa en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, que se trata de un rediseño total de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

El objetivo, dijo entonces, es establecer las bases de una nueva Ley de Contratación Pública que “permita dar un salto” en la forma en que el Gobierno realiza compras.

Hierro fue cuestionada sobre si esto obedece a un reconocimiento de fallas en el sistema de compras que actualmente opera bajo la Secretaría de Administración, lo cual rechazó que se trate de corregir errores

“No hablé de un mal sistema de compras. Lo que estamos haciendo es diseñar una nueva manera de acercarnos a las compras”, afirmó.

Insistió en que no existe una falla estructural, sino una “oportunidad” derivada de tecnologías que antes no existían.

“Lo que antes se hacía a papel, a mano, hoy lo podemos hacer digital, rápido, transparente; hay un seguimiento de todo lo que se debe hacer. Se trata de una modernización y, si el gobierno logra implementarla el próximo año, que esa es la idea, puede haber un ahorro directo”, explicó.

Aunque no se precisó el monto estimado, el Estado proyecta generar ahorros significativos con esta transformación.

