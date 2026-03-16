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Nuevo León

Continúa pago de pensiones del bienestar en toda la república

La funcionaria también informó que 2 mil 698 niñas y niños con cáncer que no cuentan con seguridad social reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos

  • 16
  • Marzo
    2026

El pago del bimestre marzo-abril de las Pensiones y Programas de Bienestar continúa realizándose en todo el país y concluirá el próximo 26 de marzo, informó la Secretaría de Bienestar.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, detalló que los apoyos se entregan a más de 18.8 millones de beneficiarios, entre adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras.

Para esta dispersión se destina una inversión social superior a 104 mil 695 millones de pesos, recursos que se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar. 

Los beneficiarios pueden consultar el día exacto en que recibirán el depósito a través de la página oficial de la Secretaría.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, actualmente se apoya a más de 1.5 millones de derechohabientes en el país. 

Además, el programa Salud Casa por Casa ha permitido que más de 1.2 millones de personas con discapacidad reciban consultas médicas domiciliarias gratuitas para dar seguimiento a su estado de salud.

La funcionaria también informó que 2 mil 698 niñas y niños con cáncer que no cuentan con seguridad social reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos.

Asimismo, mediante un acuerdo con la Fundación Teletón, 27 mil 897 niñas y niños con discapacidad de 20 estados del país reciben terapias gratuitas en centros de rehabilitación, donde se han realizado más de 4.9 millones de sesiones.

Registro para pensión de personas con discapacidad

La Secretaría de Bienestar anunció que del 23 al 29 de marzo se realizará el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en módulos de atención en todo el país.

En estados como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el registro estará dirigido a personas de 0 a 29 años de edad.

El registro se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido:
• Lunes 23: A, B, C
• Martes 24: D, E, F, G, H
• Miércoles 25: I, J, K, L, M
• Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q, R
• Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z
• Sábado 28 y domingo 29: todas las letras.

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