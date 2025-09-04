Convierten 'Parque Ciudadano' como espacio público incluyente

El "Parque Ciudadano" fue reinaugurado como un espacio público incluyente que fue diseñado junto a los ciudadanos para convertirlo en un pulmón verde dentro del corazón de Monterrey.

El secretario de Participación Ciudadana y Coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, Daniel Acosta, estuvo presente en el evento, donde aseguró que este espacio es un logro de la sociedad civil.

“Hoy el Gobierno no viene a entregarles algo, viene a reconocer una conquista ciudadana”, subrayó.

Recordó que hace aproximadamente 11 años, se quiso construir un espacio destinado para los automóviles de los funcionarios con un valor de 55 millones de pesos. Sin embargo, los vecinos de la zona se negaron a que se construyera dicha edificación.

“Y esa acción lo cambió todo. Lo que pudo ser un símbolo de indiferencia, hoy es un símbolo de esperanza. Lo que iba a ser un estacionamiento, hoy es un pulmón del Centro de Monterrey”.

También anunció que el Parque Fundidora será el encargado de sustentar el mantenimiento de la zona, mientras que la Secretaría de Cultura realizará actividades permanentes, para así, garantizar que el espacio no quede en abandono.

Al evento acudieron también el delegado de la Secretaría de Gobernación, Héctor Gutiérrez; el Senador Luis Donaldo Colosio; la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, y el presidente del Consejo del Parque Fundidora, Bernardo Bichara.

Comentarios