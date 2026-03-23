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Nuevo León

Decora Monterrey el centro con balones artísticos

Fueron 73 artistas locales los que participaron en la elaboración de los balones, integrando propuestas que reflejan la identidad cultural del esado

  • 23
  • Marzo
    2026

Para presumir el arte regiomontano y embellecer la ciudad de cara al Mundial, el municipio de Monterrey colocó decenas de balones gigantes decorados por pintores locales.

Instalan 39 balones con identidad cultural

En total son 39 piezas con ilustraciones alusivas a la cultura de la región, las cuales fueron instaladas en un espacio entre el Multimodal Zaragoza y el Palacio de Cristal.

Buscan mostrar la identidad de Monterrey

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“Era muy importante mostrar al mundo quienes somos, y esto también a través del arte urbano: los murales, las áreas donde la gente se va a congregar y les vamos a mostrar nuestra cultura gastronómica, costumbres y porque la ciudad tiene esa mística”, dijo el alcalde Adrián de la Garza.

Mundial atraerá inversión y turismo

En ese sentido, destacó que los balones gigantes, así como las demás decoraciones e intervenciones por la Copa del Mundo, abonarán para atraer los reflectores a la ciudad.

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“El Mundial sirve también para invitar a la gente a invertir en Monterrey, mostrarles cómo tenemos universidad, gran talento, gente preparada para hacer gran industria.

“Tendremos aquí dos países muy importantes como Corea y Japón, entre otros, y es una gran oportunidad”, resaltó.

Participan 73 artistas locales

Fueron 73 artistas locales los que participaron en la elaboración de los balones, integrando propuestas que reflejan la identidad cultural de Monterrey rumbo al evento internacional.

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