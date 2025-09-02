Cerrar X
Nuevo León

'Dejará Mundial un gran legado en Nuevo León': Miguel Flores

El secretario General de Gobierno aseguró que tras el Mundial 2026, el estado tendrá una mejor movilidad, mejores áreas públicas y parques lineales

  • 02
  • Septiembre
    2025

Más allá del evento deportivo, el Mundial FIFA 2026 dejará un gran legado para las futuras generaciones de Nuevo León, afirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores.

“El Mundial va a venir y se va a ir, sí, pero hay que hacer grandes cosas para que, cuando termine, quede un gran legado: una mejor movilidad, mejores áreas públicas y parques lineales. No solo seremos la mejor sede, sino que, además, trabajamos en un plan que transformará la calidad de vida de las familias en todo Nuevo León”, aseguró Flores.

El secretario reconoció la visión del gobernador Samuel García por impulsar una transformación en el transporte público con proyectos como las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro, la incorporación de camiones modernos y la actualización del SINTRAM.

“Estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener; por eso pedimos paciencia a la ciudadanía, porque valdrá la pena. Este Gobierno está trabajando día y noche para que a Nuevo León siempre le vaya bien”, subrayó el funcionario.

Los esfuerzos del gobierno estatal, indicó, buscan dejar una huella que beneficie a las familias neoleonesas por muchos años.

“Esta transformación trascenderá generaciones, y estamos seguros de que el Mundial 2026 será un gran evento deportivo que traerá importantes beneficios a la entidad”, concluyó.


