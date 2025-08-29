Denuncian a Miguel por designación irregular de exfuncionaria

El ayuntamiento de San Pedro presentó una denuncia penal contra varios exfuncionarios, entre ellos el exalcalde Miguel Treviño de Hoyos, por presuntas irregularidades en la designación de la exsecretaria de Obras Públicas, Gina Paola Alfiero Caballero.

La querella fue interpuesta el 26 de agosto de 2025 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León por parte de funcionarios de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

El documento señala posibles conductas de carácter penal relacionadas con falsificación de documentos, abuso de funciones y presunta colusión entre seis exfuncionarios municipales para concretar un nombramiento considerado ilícito.

De acuerdo con la denuncia, a Alfiero Caballero le fue asignada, el 1 de marzo de 2022, la Dirección de Normatividad y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, mediante un movimiento de personal firmado por los exfuncionarios María del Roble García Rodríguez, Bladimir Carranza Jiménez, Laura Leticia Lozano Villalobos y Luis Lauro González Rodríguez.

En dicho expediente se asentó que contaba con grado en Ingeniería Civil, cuando en realidad su cédula profesional la acredita como Ingeniera en Industrias Alimentarias.

El escrito enfatiza que la funcionaria no cumplía con el perfil requerido ni con la experiencia necesaria para dirigir obras públicas, pues su trayectoria laboral se desarrolló en la industria alimenticia.

Asimismo, su experiencia incluía antecedentes en la formulación de productos como pizzas, quesos y salchichas, así como en la operación de una planta de empaque de hoja para tamal.

La designación, según el municipio, habría sido avalada por Treviño de Hoyos en su calidad de presidente municipal durante la administración 2021-2024.

Esto contravino los requisitos legales y de idoneidad exigidos para el cargo, establecidos tanto en la Constitución como en criterios jurisprudenciales.

La denuncia sostiene que el nombramiento derivó en deficiencias graves en proyectos de infraestructura municipales, entre ellos la remodelación del Centrito Valle y del Casco Urbano, que presentaron retrasos en su entrega, deficiencias en su ejecución y un sobrecosto que afectó directamente al erario municipal.

Además de Treviño de Hoyos y Alfiero Caballero, el documento responsabiliza a los exfuncionarios antes mencionados de haber participado en la designación y validación de documentos que, presuntamente, falseaban la experiencia académica y profesional de la entonces titular de Obras Públicas.

El municipio puntualizó que la denuncia se interpuso con base en los artículos 209, 213, 245, 248 y 255 del Código Penal de Nuevo León, que establecen sanciones para los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público.

Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha emitido una postura oficial sobre la querella presentada, mientras que ni Treviño de Hoyos ni los exfuncionarios señalados han realizado declaraciones públicas al respecto.

Con esta acción, se busca que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades que, de comprobarse, habrían derivado en afectaciones económicas y sociales de consideración para los habitantes de San Pedro.

