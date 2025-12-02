Desaparece Emili, menor de 3 años, en Escobedo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a una menor de tres años de edad.

Se trata de la niña identificada como Emili Hernández Romero, quien desapareció este lunes en la colonia Bosques de Escobedo.

Las características físicas de la menor son complexión media, tez aperlada, estatura de un metro, cabello corto, negro ondulado, labios pequeños y nariz pequeña.

No se refieren señas particulares, ni tampoco la vestimenta ni el calzado que llevaba al momento de su desaparición.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias alrededor de la desaparición de la menor.

Si tiene alguna información que ayude a dar con su localización, favor de comunicarse al número de teléfono: 81 3428 8400.





Comentarios