Se solidarizan alumnos de la UANL con los más vulnerables

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) realizó, a través de la Dirección de Actividades Estudiantiles, el cierre de la Brigada Multidisciplinaria Mano Cadena 2026, con la que se busca apoyar a comunidades vulnerables del estado.

Gracias al respaldo de la comunidad universitaria y de ciudadanos externos, se lograron recolectar más de 16 toneladas de ayuda humanitaria en el centro de acopio instalado en la Explanada de Rectoría en Ciudad Universitaria, del 9 al 25 de marzo.

¿Qué ayuda se recolectó en la Brigada Mano Cadena 2026?

Medicamentos, víveres, juguetes, artículos de limpieza e higiene personal, así como alimento para mascotas, forman parte de los insumos que serán destinados a familias en situación vulnerable en los municipios de Cadereyta, Juárez y China.

La brigada se llevó a cabo en la Preparatoria Número 12 de la UANL, ubicada en el municipio de Cadereyta, donde se concentrarán los apoyos y servicios.

Autoridades destacan responsabilidad social universitaria

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, y el secretario general, Mario Alberto Garza Castillo, encabezaron el acto de cierre, además de participar junto a estudiantes en la carga de los insumos hacia el camión con destino a Cadereyta.

Durante su mensaje, el rector subrayó la importancia de la responsabilidad social como uno de los pilares de la institución.

"Es muy bonito que podamos conjuntarnos y trabajar en equipo, siempre buscando que podamos impactar y poner nuestro granito de arena en nuestra comunidad. Es parte de nuestra responsabilidad social y el impacto que tiene nuestra institución".

“Yo les invito a que cada vez seamos más los que nos sumemos a este tipo de eventos, que tienen un impacto social y que hacen que nuestra Universidad se vea como una institución con responsabilidad social y que busca la manera de resolver, ayudar y apoyar a la comunidad a la cual nos debemos”.

¿Qué actividades ofrecerán las brigadas en Cadereyta?

Más de 250 estudiantes participarán como brigadistas, acompañados por docentes, para brindar asesorías académicas y servicios comunitarios.

Entre las atenciones que se ofrecerán se encuentran consultas generales, nutrición, odontología y asesoría legal, además de actividades deportivas y recreativas dirigidas a niñas y niños.

Estudiantes llevan sus habilidades al servicio de la comunidad

El director de Actividades Estudiantiles, Adrián Eduardo Lozano González, explicó que estudiantes de distintas dependencias universitarias se trasladarán a las comunidades para poner en práctica sus conocimientos.

“Uno de los valores universitarios más importantes es la responsabilidad social. Si bien dentro de la Universidad nos apoyamos entre todos, también hay que poner nuestro granito de arena en las comunidades más vulnerables para apoyar a todo ser humano".

"Cuando hay catástrofes naturales, la comunidad de la UANL siempre está al pie del cañón apoyando. Es una bonita experiencia y es algo que nos caracteriza como Tigres, siempre estar apoyando los demás”.

Con estas acciones, la UANL fortalece su compromiso social al involucrar a estudiantes y docentes en iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables de Nuevo León.

Comentarios