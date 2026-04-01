Empresario paga funeral de menor fallecido en Reynosa

El fallecimiento de Julio, un menor de 12 años que perdió la vida en un accidente ocurrido la noche del lunes, conmovió a la comunidad y a empresarios locales, entre ellos Óscar Hinojosa Cantú, quien decidió brindar apoyo a la familia.

Empresario brinda apoyo a la familia

El reconocido empresario de Reynosa se sensibilizó con la noticia y asumió el costo total de los servicios funerarios, con el objetivo de que el menor pudiera ser despedido de manera digna, destacando que este tipo de acciones forman parte de los valores que le fueron inculcados desde su familia.

“Este tema de las acciones son mandatos divinos que fueron depositados en los corazones de mis abuelos y luego mis padres, y son los valores que aprende uno; yo aprendí de mi padre y de mi madre, doña Dora Patricia Cantú de Hinojosa y don Óscar Hinojosa Sánchez”, expresó.

Trayectoria marcada por acciones solidarias

Durante más de 50 años, este tipo de apoyo ha sido una constante en su trayectoria, lo que le ha valido diversos reconocimientos, aunque su intención ha sido mantener estas acciones en la discreción, a pesar de que suelen difundirse en redes sociales.

En ese sentido, detalló que los servicios que se brindan a las familias incluyen todos los elementos necesarios para una despedida digna.

“Se regala todo lo que es el servicio funerario, el ataúd, la embalsamada, la carroza, la capilla de velación, el café, o si lo quieren velar en su casa, y hasta siempre les digo, póngale un arreglo floral; lo hemos hecho por 50 años”, señaló.

Llamado a la prevención vial

Desde su experiencia, el empresario indicó que ha sido testigo de múltiples tragedias similares, por lo que hizo un llamado a la población a conducir con responsabilidad y atender las medidas de seguridad vial.

“Yo les digo a todas las familias de corazón, por favor usen el cinturón de seguridad, porque hay menos probabilidades de que suceda algún accidente; incluso con los niños, aunque sea en la ciudad, es algo muy importante”, puntualizó.

En cuanto a la familia del menor, se informó que la madre fue dada de alta para poder participar en los servicios funerarios y posteriormente continuará bajo custodia para enfrentar el proceso legal que se sigue en su contra.

Comentarios