Nuevo León

Descarta MC de NL alianza con el PRI; 'ni a la esquina'

El dirigente estatal Baltazar Martínez, descartó aliarse con el tricolor para las siguientes elecciones debido a sus 'altos índices de rechazo'

  • 07
  • Agosto
    2025

El partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León dijo que con el PRI no va “ni a la esquina”.

En un comunicado, el dirigente estatal Baltazar Martínez, descartó aliarse con el tricolor para las siguientes elecciones debido a sus “altos índices de rechazo”.

Sin embargo, con el que sí dejó abierta esa posibilidad es con el PAN cuyo escenario ya se ha manejado tanto por MC como el mismo partido albiazul.

“Me han preguntado y hemos dicho que estamos abiertos a ir en alianza con otros partidos, como se sabe a nivel nacional han habido acercamientos y eso se puede replicar en Nuevo León.

“Tengo una relación respetuosa con todas las dirigencias de los partidos, pero si tenemos muy claro que con el PRI, ni a la esquina, una alianza con ese partido está completamente descartada”, indicó.

Martínez Ríos dijo que tiene las puertas abiertas a alianzas con otras fuerzas políticas, pero no para todas pues dijo que su responsabilidad es cuidar la “marca” de MC en el estado.

“Yo tengo la responsabilidad de cuidar la marca de Movimiento Ciudadano, como todos saben, gracias al esfuerzo y al buen trabajo de nuestros gobiernos, en las pasadas elecciones fuimos el partido que más creció, tenemos que cuidar la buena imagen de la marca, la pureza pues de nuestro partido”,añadió.

“Aliarnos con el PRI, el partido que tiene más rechazo de los ciudadanos sería ir contra lo que las mayorías piensan, por eso insisto en que tenemos que cuidar nuestra marca”, señaló.


