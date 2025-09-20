Cerrar X
Nuevo León

Descubre algunos datos curiosos sobre la ciudad de Monterrey

A continuación, te presentaremos algunos datos que marcaran una gran diferencia en la forma que percibes a la 'Sultana del Norte'

  • 20
  • Septiembre
    2025

La ciudad latinoamericana que recibió a más presidentes estadounidenses

Los mandatarios Ulysses Grant, Franklin D. Roosevelt, George Bush y Bill Clinton protagonizaron grandes encuentros con líderes mexicanos como Vicente Fox.

Paseo Santa Lucía: 13 maravillas de México

El Paseo Santa Lucía es conocido por ser una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre, cuya ampliación se registró en el 2007 para el Fórum Internacional de la Culturas.

Se convirtió en uno de los lugares turísticos más representativos de la entidad.

¿Porque la ciudad se llama Monterrey?

La historia menciona que la ciudad recibe su nombre en honor al virrey de la Nueva España, Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey.

Este personaje fue esencial para legalizar la fundación de Monterrey.

Sea Bird Coffee: punto imperdible para artistas 

Figuras del espectáculo, artistas, cantantes e influencers se dan cita en este punto de la ciudad para disfrutar de sus bebidas veganas y cold brews.

Entre los más destacados se encuentran Jonas Brothers, SimplePlan, Poolside y One Republic.

Agrupaciones musicales fundadas en Monterrey

La diversidad de géneros es uno de los atractivos de la ciudad, a pesar de caracterizarse por la música norteña. Sin embargo, aquí te dejamos el nombre de algunas agrupaciones oriundas de Monterrey:

  • Kinky
  • Control Machete
  • El Gran Silencio
  • Los Claxons
  • PXNDX
  • Bronco
  • Plastilina Mosh
  • El poder del Norte
  • La Trakalosa de Monterrey

Si tienes alguna más, puedes dejarla en los comentarios.


Comentarios

