Designa Consejo Nuevo León a Andrés Garza como nuevo titular

El Consejo Nuevo León anunció un relevo en su liderazgo durante su Sesión Ordinaria número 14, al designar a Andrés Garza Herrera, actual vicepresidente del Consejo Asesor de Qualtia, como nuevo presidente ejecutivo de la organización.

La decisión marca el inicio de una nueva etapa para el organismo ciudadano que colabora con el gobierno del estado en el diseño de políticas públicas de largo plazo.

Garza Herrera sustituye en el cargo a Jesús Viejo González, quien lo ocupó entre 2022 y 2025, y se suma a la lista de expresidentes ejecutivos que incluye a Eduardo Garza T. Fernández (2019-2022) y Carlos Salazar Lomelín (2014-2019).

Además, durante la sesión también se anunció la designación de Fernando Mendizábal, comisionado de Desarrollo Económico de Consejo Nuevo León y director general de Mantecas e Ingredientes S.A. de C.V., como nuevo presidente de la comisión de esa área.

Durante su participación en la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo, Garza Herrera trabajó con la Secretaría de Economía estatal en proyectos relacionados con el impacto económico de la inversión.

Además del encadenamiento productivo de pequeñas y medianas empresas, así como en estrategias para elevar la productividad y competitividad.

Como presidente ejecutivo Garza Herrera señaló que su gestión se enfocará en tres ejes principales, los cuales son convertir al Consejo en un motor de innovación basado en evidencia para la toma de decisiones públicas, fortalecer y cuidar al equipo operativo de la organización.

Y conectar el conocimiento y la experiencia de los comisionados con los retos públicos más complejos que enfrenta el estado, en su mensaje de agradecimiento, Garza Herrera reconoció la labor de su antecesor, Jesús Viejo, y destacó la importancia del trabajo colectivo.

“Gracias a los presidentes, comisionados y equipo de Consejo. Estar en Consejo es trabajo, tiempo y esfuerzo dedicado a una causa muy noble. Reconozco su vocación ciudadana, y mi encomienda es que siga siendo útil y que sea el mejor espacio para contribuir a Nuevo León”, expresó el ahora presidente del Consejo Nuevo León.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, celebró la designación de Garza Herrera y reafirmó la colaboración entre el Ejecutivo estatal y el Consejo.

“Estoy muy contento y muy agradecido. A nombre de Nuevo León me atrevo a decir: Consejo Nuevo León, muchas gracias. Han sido de gran ayuda. Andrés, cuentas con nosotros. Estamos seguros que las bases ya están puestas y llegas en el mejor momento”, afirmó el mandatario.

¿Quién es Andrés Garza Herrera?

Ingeniero Mecánico por el Tecnológico de Monterrey, Garza Herrera cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de San Diego y formación ejecutiva en Liderazgo Global por el International Institute for Management Development (IMD) en Suiza.

Su carrera profesional ha estado ligada al sector empresarial y de alimentos. De 2010 a 2023 fue director de Qualtia y de la División de Alimentos de Xignux, tras haber ocupado diversos puestos dentro de la compañía desde 1990.

En Xignux-Yazaki y en la división de autopartes de Xignux, ocupó posiciones de creciente responsabilidad hasta llegar a ser director de la unidad de arneses para México, Centroamérica y Sudamérica.

También ha desempeñado funciones en planeación y desarrollo en el área de infraestructura del grupo.

Garza Herrera fue presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (CONMEXICO) de 2014 a 2018.

Asimismo, encabezó MOVISA entre 2016 y 2018. Actualmente, además de su labor en Qualtia, preside Ciudad de los Niños de Monterrey, una institución filantrópica que brinda educación a más de 1,200 estudiantes.

También es miembro de las juntas directivas de ALPEK, Grupo Diagnóstico Aries, Access Medical Labs de Aries Group of Companies y PWT Water Technologies. Anteriormente formó parte del consejo regional de Banorte hasta 2015.

Comentarios