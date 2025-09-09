Cerrar X
Nuevo León

Destaca Miguel Flores a las PyMEs como pilares de economía de NL

El secretario subrayó la relevancia de las PyMEs en la economía, al representar el 99.3% de la economía de Nuevo León y el 95% de la economía a nivel nacional

  • 09
  • Septiembre
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, reafirmó la importancia de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) como un pilar fundamental para el desarrollo económico del estado. 

Flores estuvo como invitado especial en la inauguración de la Expo PyME 2025, un evento organizado por la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA).

Flores destacó la colaboración entre el gobierno del estado y los empresarios, la cual ha sido clave para la generación de empleos en la región. 

"Estoy seguro de que seguiremos trabajando en conjunto para que Nuevo León siga siendo primer lugar en inversión extranjera, empleos e ingreso, y también vamos a hacer todo para consolidarnos como líderes en el impulso a las PyMEs", dijo el funcionario.

El secretario subrayó la relevancia de las PyMEs en la economía, al representar el 99.3% de la economía de Nuevo León y el 95% de la economía a nivel nacional. "Gracias a su capacidad de generar empleos y de adaptarse a los nuevos retos, las PyMEs son fundamentales para nuestra economía", afirmó Flores.

Aseguró que el gobierno estatal continuará apoyándolas a través de créditos, asesorías y la agilización de trámites.

“En el gobierno del estado estamos seguros de que, trabajando en equipo, Nuevo León continuará siendo el motor económico de México”, puntualizó.

El evento contó con la presencia del gobernador, Samuel García, así como Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno de México; Jorge Santos Reyna, presidente de la CAINTRA; Betsabé Rocha, secretaria de Economía; Alejandro Malagón, presidente de la CONCAMIN; entre otras autoridades estatales y municipales.


